Експерт розповів, що уряд бере під контроль майно НАН України

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Суспільство
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Експерт розповів, що уряд бере під контроль майно НАН України

За 58 років керівництва Бориса Патона Національна академія наук України фактично перетворилася в "державу в державі".

Про це у своєму блозі повідомив співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич, повідомляє Lenta.UA.

Він розповів, що, керівництво НАН України, маючи на своєму балансі величезну кількість різного майна –земельні ділянки, безліч будівель і т. д. – розпоряджалося цим майном на свій розсуд, не звітуючи ні перед одним з органів виконавчої влади.

"До чого це призвело? Більшість земельних угідь і будівель здавалися в довгострокову оренду. Цілі інститути перетворилися в офіси і бізнес-центри. Водночас наука в Україні фактично наказала довго жити. Складно назвати хоч один більш-менш серйозний успішний проєкт, реалізований ученими під егідою НАН України", – зазначив Марунич.

Після смерті президента НАН прийшла пора все ж таки провести серйозну інвентаризацію в цій структурі. В профільний комітет Верховної Ради подано на розгляд проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Національної академії наук та національних галузевих академій наук".

Мета – надати уряду можливість контролювати процеси, що відбуваються в цій державній структурі. Інакше кажучи, Кабмін отримав можливість контролювати майно НАНУ, яке вже десятки років перебуває в руках приватних структур і до розвитку української науки не має жодного стосунку.

Цілком ймовірно, що окремі псевдовчені з Президії академії, які одноосібно розпоряджалися цим майном, будуть чинити опір, розповідаючи про те, що їм заважають працювати і займатися наукою. Однак це смішно.

Після проведення урядом інвентаризації майна НАНУ в разі виявлення приватних орендарів території інститутів, які заробляють гроші на угіддях і спорудах НАНУ, Кабмін зможе ефективно використовувати це майно. А "рантьє" з Академії, які роками отримували кошти за здане в оренду майно, мають показати результати своєї роботи, яку вони всі ці роки здійснювали для розвитку науки в Україні. Було б що показати суспільству.

Експерт розповів, що уряд бере під контроль майно НАН України
Експерт розповів, що уряд бере під контроль майно НАН України
Експерт розповів, що уряд бере під контроль майно НАН України
Експерт розповів, що уряд бере під контроль майно НАН України
Експерт розповів, що уряд бере під контроль майно НАН України
УкраїнаКиївДмитро Марунич