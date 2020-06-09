"Обійдеться в кілька мільйонів доларів": експерт розповів про ризики онлайн-голосування на референдумі

Розробка системи онлайн-голосування на референдумі може обійтися Україні в кілька мільйонів доларів, а захистити її від втручання – дуже складно.

Про це розповів експерт в області кібербезпеки, технічний директор компанії SHALB Володимир Цап, передає "ГОРДОН". За його словами, проведення референдуму онлайн – питання скоріше політичне, а не технічне.

"Мова не про те, що хтось втрутиться і змінить результати голосування, а про те, хто буде мати фінальний результат і чи зможе він його змінити. Саме тому ми маємо протоколи з мокрими печатками, які отримує ЦВК. І при цьому вже кілька раз були прецеденти перерахунку бюлетенів. Чи виключається подібний сценарій при голосуванні онлайн? В електронному вигляді голос конкретної людини повинен бути анонімним і незмінним. Нам треба перевірити, що конкретний користувач зробив саме такий вибір. Ось це є найскладнішим", – зазначив Цап.

Експерт підкреслив, що додаткові можливості для маніпуляцій створює те, що людині дадуть тимчасовий доступ для здійснення голосування, який потім фізично зникне. Крім того, важлива також технічна надійність системи.

Якщо, як зазначив експерт, на якийсь час система перестане працювати, то частина голосів буде не зарахована.

"Це цілком реально, якщо система буде розроблена компетентною, грамотною командою. Головне, щоб це було відкрито і прозоро. Сторонні компанії можуть розробити аудит системи голосування і перевірити її на якихось простих речах. Наприклад, на опитуванні, що українці більше люблять – морозиво або вареники. Це дозволить перевірити систему, подивитися, як вона працює, виправити недоліки і неполадки. Тоді в подальшому можна і референдум проводити", – розповів Цап.

На його думку, розробка системи онлайн-голосування окупиться при перших же виборах.

"Я оцінюю створення такої системи в кілька мільйонів доларів. Насправді це не дуже дорого, якщо підрахувати, скільки коштів і ресурсів вимагає проведення звичайного референдуму. Думаю, за перший проведений референдум всі витрати окупляться", – резюмував співрозмовник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

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