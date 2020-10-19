Експерт пояснив, як носити маску з окулярами, щоб вони не запітнівали

Кирило Лютий Суспільство 01:06, 20.10.2020 Оновлено: 01:09, 20.10.2020

Тим, хто в період епідемії коронавірусу одночасно з маскою змушений носити окуляри, варто використовувати спеціальний спрей-антифог, який допоможе утримувати видимість на необхідному рівні.

Таку пораду під час радіоефіру озвучив медичний блогер Філіп Кузьменко, передає Sputnik.

При цьому він зазначив, що найпростіше користуватися респіраторами, щільно притискаючи його до носа, щоб повітря виходило через бічний клапан і окуляри не запітнівали.

Також він порадив не "навантажувати" вуха додатковими девайсами, щоб не натирати їх і не було больових відчуттів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України дав поради щодо того, як правильно носити, знімати і утилізувати медичну маску і рукавички.

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