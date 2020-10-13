Експерт пояснив, хто може повторно захворіти на коронавірус

Карина Бондаренко Суспільство 12:20, 13.10.2020 Оновлено: 12:25, 13.10.2020

Випадки повторного зараження коронавірусом в основному трапляються серед людей із супутніми захворюваннями.

Про це розповів заступник генерального директора Центру громадського здоров'я України Олександр Мацько в ефірі "Україна 24".

Він підкреслив, що повторне інфікування – це поодинокі випадки.

"Кожен із таких випадків вимагає детального аналізу, потрібно верифікувати, що це саме повторне інфікування. В основному, воно трапляється у людей, які мають супутні патології, що призводять до зниження рівня супротиву організму", – зазначив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я запропонує продовжити карантин в Україні до 31 грудня 2020 року через зростання випадків захворювання на коронавірус.

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