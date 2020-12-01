Хайп на екології у промислових містах: експерт розповів, кому це вигідно

Маніпуляції на темі екології в Україні зазвичай використовують для так званих внутрішніх розборок в регіонах – часто політичних або бізнесових.

Таку думку в коментарі для OBOZREVATEL висловив політолог Олександр Кочетков. На його думку, політики часто пов'язані з промисловим бізнесом в регіонах.

"Теми "боротьби" з екологічними проблемами дуже часто використовують для внутрішніх розборок – політичних або бізнесових. Це те, що називається "хайп". Це одна із зручних політичних і маркетингових стратегій", – сказав він.

На думку політолога, всі спроби створити екологічний рух, який було б помітно, закінчилися в 1998 році, коли "Партія зелених" зайшла в парламент і за 5 років нічого так і не зробила.

"Також однією з причин появи хайпа на екології є те, що ми прагнемо бути схожим так чи інакше на цивілізовані країни, там "зелені" рухи досить популярні. На позаминулих парламентських виборах в Україні брало участь аж 4 партії "зелених", – сказав Кочетков.

Нагадаємо, в Україні популярні екологічні мітинги і різного роду заяви псевдо еко-активістів в промислових містах, при цьому як повідомляє в своєму розслідуванні 24 канал, реальні екологічні проблеми, такі як вирубка лісів, засмічення територій залишаються без уваги десятиліттями, що завдає непоправної шкоди екології України.

Екологічні ж проблеми промислових міст завжди знаходяться під постійним фокусом уваги і поступово вирішуються.