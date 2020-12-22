Експерт пояснив, чому Україна не готова до масової вакцинації

Україна не готова до отримання вакцини від COVID-19, її розподілу й самої вакцинації через відсутність логістичного ланцюжка.

Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" заявив лікар-інфекціоніст і стратег Вадим Арістов. Він нагадав, що використання вакцини передбачає великий логістичний ланцюжок: отримання, розмитнення, розвезення, ведення необхідних документів, залучення чиновників для її розподілу.

На думку експерта, відповідати за весь цей процес має певна структура, яка може створити відповідний штаб.

Це може бути Національна служба здоров'я, Центр громадського здоров'я або МОЗ. Але цим поки ніхто не займається.

"Це нікому зробити. Я назвав таблички, за ними повинні з'явитися умовні 300 осіб, які будуть кілька місяців працювати тільки над цим", – зазначив Арістов.

За його словами, перед початком вакцинації в США пів року працювали військові разом із фармацевтами. Для цього створили спеціальну урядову програму, яку контролював особисто президент.

"Я не бачу, щоб зараз до вакцинації готувалися медичні установи. Це найважливіше, тому що врешті-решт важливо, щоб уранці понеділка, умовно, заїхав цей контейнер із вакциною й медсестра Марія Іванівна розуміла, як його відкривати, де він стоятиме, який режим зберігання та інше", – сказав лікар.

Він також додав, що в США кілька разів репетирували процеси, пов'язані з транспортуванням і зберіганням препаратів, оскільки вони є дефіцитними.

"Відповідно, військові повинні їх охороняти. Є секретні місця в лікарнях, де вони зберігаються, з відеоспостереженням. Рух цієї машини із хладогеном відстежується кількома датчиками: освітлення, GPS, температура. Від аеропорту всі маршрути продумані. Наступного дня до цих машин приїжджає контейнер із додатковим сухим льодом. Окремо закуповуються всі необхідні витратні матеріали для лікарень", – розповів фахівець.

Він уточнив, що для проведення вакцинації важливо мати відповідні реєстри, де зазначатимуть, хто і коли зробив щеплення, коли його потрібно проводити повторно.

"Треба зареєструвати, що людина отримала дозу сьогодні, і щоб вона не забула за 3 тижні прийти за наступною. Потрібно не переплутати, якою буде наступна доза. Ці всі речі – операційні. Вони вимагають дуже чіткої операційної роботи, як в армії", – наголосив Арістов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від коронавірусу. Першими в країні щеплення отримають люди з високим ризиком зараження COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з пандемією.