Експерт попередив про загрозу остаточної втрати Криму та Керченської протоки

Суспільство 12:05, 9.06.2020 Оновлено: 12:16, 9.06.2020

Україна може легітимізувати Крим як російський та остаточно втратити можливість перетинати Керченську протоку, якщо погодиться на розділення Азовського моря з Росією.

Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив Микола Белесков, експерт Національного інституту стратегічних досліджень.

Експерт попередив про загрозу остаточної втрати Криму та Керченської протоки
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За його словами, РФ підтримає ідею поділити акваторію Азовського моря на українську приматерикову та решту російську.

"Так, у Кремлі нам скажуть: "Добре, хочете ділити – давайте ділити. Вам – та частина, яка межує з материком, а інша – наша". І якщо Україна погодиться на такий варіант, то ми можемо узаконити Крим як російський. Тому що самі погодимося, що біля берегів півострова ми не маємо права курсувати", – сказав Белесков.

Експерт висловив надію, що на такий варіант Україна не погодиться, а піде шляхом посилення свого військово-морського флоту.

"Потрібно нарощувати військову присутність. Якщо буде база в Бердянську, яку анонсували, якщо там з'явиться певна кількість корабельно-катерного складу і хоча б один дивізіон протикорабельних ракетних комплексів, то ми зможемо поводитися в Азовському морі впевненіше. Зараз, по суті, Україні в морі воювати нічим. І Росія цим користується", – зазначив Белесков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна придумала спосіб "розбити" блокаду Азовського моря Росією.

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