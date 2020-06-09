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9 червня • оновлено в 12:18
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Експерт попередив про загрозу остаточної втрати Криму та Керченської протоки

1.9т
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Україна може легітимізувати Крим як російський та остаточно втратити можливість перетинати Керченську протоку, якщо погодиться на розділення Азовського моря з Росією.

Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив Микола Белесков, експерт Національного інституту стратегічних досліджень.

Експерт попередив про загрозу остаточної втрати Криму та Керченської протоки

Експерт попередив про загрозу остаточної втрати Криму та Керченської протоки

facebook.com/navy.mil.gov.ua

За його словами, РФ підтримає ідею поділити акваторію Азовського моря на українську приматерикову та решту російську.

"Так, у Кремлі нам скажуть: "Добре, хочете ділити – давайте ділити. Вам – та частина, яка межує з материком, а інша – наша". І якщо Україна погодиться на такий варіант, то ми можемо узаконити Крим як російський. Тому що самі погодимося, що біля берегів півострова ми не маємо права курсувати", – сказав Белесков.

Експерт висловив надію, що на такий варіант Україна не погодиться, а піде шляхом посилення свого військово-морського флоту.

"Потрібно нарощувати військову присутність. Якщо буде база в Бердянську, яку анонсували, якщо там з'явиться певна кількість корабельно-катерного складу і хоча б один дивізіон протикорабельних ракетних комплексів, то ми зможемо поводитися в Азовському морі впевненіше. Зараз, по суті, Україні в морі воювати нічим. І Росія цим користується", – зазначив Белесков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна придумала спосіб "розбити" блокаду Азовського моря Росією.

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Теми
Загострення в Азовському морі Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Азовське море Керченська протока
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