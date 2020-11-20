Експерт покинув прямий ефір після суперечки з Азаровим і "слугою": покличете мене, коли клоунада закінчиться

Політичний експерт Валерій Димов покинув прямий ефір за участю експрем'єра Миколи Азарова після суперечки про Революцію Гідності.

Інцидент стався під час однієї з програм телеканалу "НАШ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кадр відео

Азаров, який спілкувався зі студією за допомогою відеоконференції, накинувся з критикою на "помаранчевих і майданщиків", які, на його думку, "не здатні керувати країною". Регіонал натякнув, що коли вони були при владі, економічний стан країни нібито був кращим.

Він згадав про скандал із будівництвом музею Революції Гідності в Києві та пандемію. На думку Азарова, "проблеми для всієї країни можна вирішити протягом декількох тижнів".

Його перебив народний депутат від франції "Слуга народу" Євген Шевченко, а також Димов. Почалася суперечка.

Інформація про народного депутата на сайті Ради Скрин

"Сидить чоловік на Рубльовському шосе, де найдорожчі будинки, і вчить нас життя!.. Не вам нас оцінювати!" – обурився Димов. Він почав кричати, і ведучі разом із Шевченком попросили його заспокоїтися.

Валерій Димов Скриншот відео

Далі слово взяв Шевченко. "Я вважаю, що Майдан, із погляду людей, які його підтримали, це була помилка", – заявив народний депутат, підкресливши, що і сам брав участь у Революції.

Євген Шевченко Скриншот відео

Після цієї заяви Димов встав зі свого місця і попрямував до виходу. "Покличе мене, коли клоунада закінчиться", – сказав експерт, залишаючи студію.

Експерт покинув зйомки Скриншот відео

Фрагмент ефіру телеканалу "НАШ":

Як писав OBOZREVATEL, раніше колишній прем'єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Микола Азаров заявив, що Україна, перебуваючи в складі Радянського Союзу, нібито безкоштовно отримала значну частину своїх міст.