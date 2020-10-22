Експерт передбачив ще два роки пандемії коронавірусу

Епідемія коронавірусу в Україні завершиться не раніше 2022 року. Таку думку висловив голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і прав споживачів Києва Олег Рубан.

За його словами в ефірі телеканалу "Україна 24", в країні необхідно змінити риторику щодо того, хто саме повинен нести відповідальність за порушення карантину – суб'єкти господарювання або громадяни.

"Дійсно, збудник з нами назавжди, і ми повинні навчитися жити, працювати в умовах епідемії найближчі півтора-два роки", – зазначив експерт.

Рубан додав, що на сьогоднішній день в Україні є законна база по перевірці суб'єктів господарювання та накладенню штрафів за порушення карантинних вимог.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в ході випробувань вакцини від коронавірусу, розробленої американською компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом, помер 28-річний лікар-доброволець.