Екснардеп на росТБ пригрозив поверненням Кубані Україні

Екс-нардеп Олександр Ковтуненко заявив, що Україні знадобиться Кримський міст, побудований окупантами. За його словами, саме по ньому ЗСУ дійдуть до Кубані, яку повернуть як історичну територію.

Зухвала погроза на адресу російських загарбників прозвучала в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, свою заяву Ковтуненко підв'язав під гучні слова екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова про те, що українські крилаті ракети "Нептун" здатні за лічені хвилини знищити незаконно збудований Росією Кримський міст.

Танки ЗСУ "Цензор.НЕТ"

"З приводу Турчинова, з приводу ракет: дійсно, Турчинов молодець – показав, що наші ракети найдовші і найтовстіші, що можуть будь-які кораблі збити. Але я б сказав, що міст Кримський нам потрібен", – зазначив колишній український парламентарій.

"Тому що це винятково український проект, я вважаю. Оскільки ми з Криму будемо звільняти свої території в майбутньому нашої улюбленої Кубані. Мирно будемо переходити на Кубань, відновлювати зв'язки з нашим українським народом. Тому, росіяни, бережіть міст Кримський, він нам дуже потрібен!" – з усмішкою додав Ковтуненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні російські пропагандисти влаштували паніку через підготовку приєднання Кубані до України, яку, на їхню думку, курують США. Таку бурхливу реакцію у рупорів Кремля викликала стаття "Радіо Свобода" про те, як українцям повертають історичну пам'ять про їхні етнічні території.

У свою чергу "Правий сектор" не виключив силове повернення Кубані, але схилився до того, що регіон сам повернеться до складу України після падіння путінського режиму.

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