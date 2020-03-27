Ексміністра Кожару заарештували за підозрою у вбивстві

Суд відправив ексміністра закордонних справ України Леоніда Кожару під арешт на два місяці із заставою 14 мільйонів гривень. Його підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Про це стало відомо з повідомлення юридичної компанії "Міллер" у Telegram. Там уточнили, що адвокати Кожари стверджували, що їх підзахисний тримати пістолет в той день міг, проте здійснити фатальний постріл не міг.

Леонід Кожара

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Як писав OBOZREVATEL, 21 лютого в маєтку міністра закордонних справ в уряді Миколи Азарова Леоніда Кожари знайшли тіло бізнесмена Сергія Старицького. 22 лютого Національна поліція за погодженням з прокуратурою перекваліфікувала кримінальне провадження за фактом загибелі чоловіка з самогубства на умисне вбивство.

Кожара мав право на зброю, яку було виявлено на місці загибелі Старицького, проте вона повинна була зберігатися в сейфі.

25 березня стало відомо про затримання Кожари. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

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