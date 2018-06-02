"Екшн!" В Азовському морі пройшли бойові навчання прикордонників

В Азовському морі пройшли навчання прикордонників Маріупольського загону морської охорони, що діють у складі Об'єднаних сил.

Про це повідомила прес-служба МВС України в Twitter.

Моряки-прикордонники відпрацювали виконання вправ навчальних стрільб з великокаліберної катерної зброї, особистої зброї військовослужбовців та гранатометання.

Відпрацьовувалися також затримання судна-порушника, дії аварійно-рятувальної групи в разі виникнення пожежі на катері, надання допомоги катеру, який зазнав ушкодження під час бою з противником, маскування морської ділянки шляхом його задимлення з метою прикриття флагманського корабля від противника.

Всього до навчань, що проводяться в Білосарайській затоці, були залучені 7 одиниць корабельно-катерного складу.

У Facebook волонтер Роман Сініцин опублікував відео з навчань.

"Азовське море. Кирилівка. Ніби вчора (1 червня. - Ред.). Штурмовик СУ-25 ВПС України на гранично малій висоті робить екшн", - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 травня стало відомо, що на Донбасі пропав морпіх ЗСУ.