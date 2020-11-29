Ексголовний санлікар закликав на Новий рік 'не збиратися в купи'

Зустріти Новий 2021 рік найкраще в вузькому колі людей, які проживають в одному приміщенні, щоб істотно знизити ризик зараження коронавірусом.

Таку пораду в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL озвучив ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов. "Новий рік – сімейне домашнє свято. Посидіть вдома, привітайте рідних і близьких з Новим роком. І менше треба в купи збиратися, навіть родичам", – підкреслив він.

Лікар уточнив, що не рекомендує збиратися разом навіть членам однієї сім'ї, які живуть окремо. "Тільки ті, хто живе з тобою в квартирі. А якщо навіть діти, але живуть окремо, то привітати по телефону – і все".

"Наприклад, у мене в Києві є три близьких сім'ї – це діти і внуки. Ми не спілкуємося особисто, хоча і говоримо щодня телефоном. На свята я теж не планую зустрічатися з ними безпосередньо. Привітаємо один одного – і все", – розповів Бережнов.

Він також заявив, що всі масові святкування на Новий рік слід заборонити. "Ялинку на вулиці можна поставити, вона сильно не вплине на кількість заражень. Звичайно, якщо там буде забита площа, щільний натовп, то вплине", – пояснив медик.

Як писав OBOZREVATEL, радник київського міського голови Володимир Бондаренко повідомив, що в столиці відзначать Новий рік без масових гулянь, але з головною ялинкою країни.