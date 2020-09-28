Ексголовний санлікар України: коронавірус неможливо контролювати, сильний імунітет може зіграти злий жарт

Поняття хвиль коронавірусу досить умовне, але захворюваність в Україні буде наростати внаслідок об'єктивних і суб'єктивних причин. Якби люди дотримувалися рекомендацій МОЗ, це дозволило б істотно знизити інтенсивність поширення вірусу.

Помилки тестів на COVID -19 – нормальна практика. Важкий перебіг захворювання в дитини також можливий, а сильний імунітет може вбити. Про це в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповів ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов.

– Як ми розуміємо, перша хвиля коронавірусу ще не закінчилася?

– Схоже, що так. Але це досить умовне поняття. Хвилі видно на графіках розвитку епідпроцесу. Захворюваність збільшується, потім спадає і так далі. Але сам епідпроцес ніколи не переривався повністю.

– Але зараз він явно посилюється.

– Зараз іде підйом захворюваності, але це очікувана з усіх боків ситуація. Тому що розпочався сезон гострих респіраторних захворювань, збільшилася кількість тестувань, зросла кількість контактів.

Чим більше людей захворює, тим більше в них контактів, тим більше наступних заражень. Вибудовуються нові ланцюжки. Тому захворюваність прогнозовано буде рости.

В осінньо-зимовий сезон коронавірус накладається на грип та грипоподібні захворювання, аденовірусні інфекції, ГРВІ тощо. Клініка в них дуже схожа, особливо для непосвячених людей. Температура, кашель і так далі.

– Раніше говорили про те, що, оскільки люди через коронавірус почали носити маски, вони якоюсь мірою захистять і від сезонних респіраторних інфекцій.

– Звичайно. Маска якоюсь мірою захищатиме від усіх інфекцій, які передаються повітряно-крапельним шляхом.

Основний шлях передавання COVID-19 – повітряно-крапельний. Звідси й рекомендації про соціальну дистанцію. Особливо небезпечними стають замкнуті приміщення й навіть ліфти, як я вже говорив. Можна і в такий спосіб отримати свою дозу.

– Тобто головний фактор такого різкого зростання захворюваності – збільшення кількості контактів?

– Збільшення кількості хворих. Хворих стає більше, у них зростає кількість контактів зі здоровими за не зовсім чіткого дотримання запобіжних заходів – усе це призводить до зростання. Інфікованих навколо нас стає все більше й більше, а це значить, що можливості заразитися теж стає все більше.

Але насправді дуже важко захистити себе від інфекцій, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Для цього треба дотримуватися дуже суворих заходів! Наприклад, носити респіратор третього рівня захисту, щоб взагалі нічого не проникало. А ще краще – взагалі на вулицю не виходити.

Але це дуже складно уявити. Тому епідпроцес буде розвиватися.

"Основним локомотивом поширення коронавірусу є діти"

– Навіть якщо всі будуть чітко дотримуватися рекомендацій МОЗ, носити маски, дотримуватися дистанції, оброблювати руки антисептиком – все одно він буде розвиватися?

– Так, на нуль не вийдемо. Але ми істотно знизимо інтенсивність процесу. У нас не буде приростати щодня по 3-5 тисяч нових випадків зараження.

Але основним локомотивом поширення таких інфекцій є діти починаючи з 4-5 класу і студенти. У них висока соціальна активність, високий ступінь контактів. І не завжди дотримання правил. Ну важко дитину змусити, щоб вона завжди надягала маску, навіть якщо дитина дуже слухняна.

– Тож як, варто всіх відправити на онлайн-навчання?

– Ні, це теж не вихід. Давайте всі закриємось – і що далі? Просто потрібно максимально дотримуватися всіх правил. А якщо десь виникає загрозлива ситуація, тоді можна закритися на якийсь обмежений час, якщо є ресурси.

Ось Ізраїль закрився. Вони ввели жорсткі обмеження, тому що в них дуже високий рівень зараження.

– Так, у них було протестовано 60,5 тисячі осіб, 13% із них виявилися зараженими.

– Правильно, це середньостатистичні показники. Але це ж не абсолютна кількість – це кількість виявлених. Це близько 10% від того, що є фактично.

– Куди рухається Україна і як можна зупинити цей лавиноподібний процес зараження?

– Вона рухається зі всіма разом. Це ж не тільки Україна. Я дивлюся, Європа рухається ще швидше.

Як загальмувати? Це звучить банально, але потрібно дотримуватися заходів особистого захисту. Чим жорсткіше ми будемо дотримуватися цих заходів, тим менш інтенсивним буде цей процес. І що не менш важливо – це дасть можливість нормально реагувати системі надання медичної допомоги.

– До речі, про систему медичної допомоги. У Дніпрі вже закінчилися ліжка в реанімації.

– Я не думаю. Це тільки в лікарні Мечникова. Але там же не одна лікарня.

Проблема з ліжками – не така вже нагальна. Проблема в тому, що потрібні фахівці, які будуть надавати допомогу хворим, потрібні умови, зокрема потрібні палати інтенсивної терапії.

"Коронавірус неможливо контролювати"

– Ось вам свіжий випадок. У Харкові масово звільняються медики.

– Я все-таки мало вірю в те, що медики масово звільняються. Так, є багато людей, зайнятих у цьому, які йдуть з роботи з різних причин. Але я не думаю, що всі все кинули. Це може бути 10% відтоку.

– Ви вважаєте, що приводу для паніки немає?

– Чому ні? Чим більше буде хворих, тим більше потреба у фахівцях, які знають і вміють щось робити в цій ситуації. А їх може банально не вистачити.

– І що тоді?

– Тоді треба буде залучати тих, які хоч щось розуміють у цьому. Адже є протоколи лікування. Лікар-терапевт загальної практики здатний надавати допомогу хворим із коронавірусом.

– Але тоді в нього не буде вистачати часу для того, щоб надавати допомогу своїм пацієнтам.

– Так. Якщо лікарні закриваються на плановий прийом, то можуть постраждати. У таких ситуаціях завжди потерпають ті, хто страждає на хронічні захворювання. За гострих ситуацій – інфаркт, інсульт, апендицит – допомогу, звичайно, надавати будуть.

– У Новій Зеландії чоловік, який перебував на карантині 14 днів і зробив два тести на COVID -19, які показали негативний результат, став причиною спалаху захворювання. Як ви можете пояснити такий феномен?

– Таке теж може бути. Треба мати на увазі, що всі лабораторні дослідження не дають стовідсоткового результату, тим більше в лабораторіях, які з'явилися нещодавно, у яких немає ні досвіду, ні практики. Найкращі лабораторії світу в ліпшому разі дають 80% точних результатів. Це перше.

Друге – могли бути погано відібрані матеріали. Тампоном туди-сюди, раз-раз – і все. Важливо правильно відібрати матеріал, правильно його довезти, правильно підготувати тест і правильно його зробити. І все одно це не гарантія того, що там нічого немає.

Раніше перед випискою пацієнтів із особливо небезпечними інфекціями робили триразовий тест з інтервалом у три дні.

Раз ця людина стала джерелом зараження, вірус у неї однозначно був. Просто його не виявили. Крім того, є люди, які не сприйнятливі до вірусу. У такому разі він міг бути транзитером вірусу, здоровим носієм. Вірус у нього є, але захворювання він не викликає.

Стерті, приховані, латентні випадки – це найнебезпечніше. Людина найбільш небезпечна як розповсюджувач. І це не зумисне, адже вона не знає про те, що хвора. Тому треба активно обстежити всіх контактних, щоб виявляти серед них можливих поширювачів вірусу, щоб і їх можна було ізолювати, лікувати тощо.

Якщо така робота не буде проводитися в осередках, то це буде призводити до того, що процес розвиватиметься все інтенсивніше і активніше. ВООЗ також рекомендує працювати в осередку.

– Як ви можете пояснити той факт, що 3-річна дитина переносить коронавірус у важкій формі? Адже раніше говорили про те, що діти хворіють на нього легко або безсимптомно.

– По-перше, це може бути пов'язано із загальним станом дитини до того, як вона заразилася коронавірусом. По-друге, причиною може бути сильна, потужна імунна система, яка так активно реагує на всі ці збудники.

Тут виходить зворотний процес: така сильна імунна система призводить до того, що починається "шторм", переважно в легенях. І досить часто це призводить до сумного результату. Тому і говорять про те, щоб не застосовувати імуностимуляторів, тому що імунна система почне реагувати занадто різко.

Треба дивитися, що в дитини. Вік – це не гарантія від захворювання. Але дорослі переважно хворіють важче, тому що в них потужна імунна система.

– Просто тому, що в них імунітет сильніший?

– Загалом так. Вони сильніше реагують на це, і перебіг хвороби виходить важчий.

"Контроль над коронавірусом полягає в ізоляції, в активному виявленні хворих і носіїв, їхній ізоляції та лікуванні"

– Генеральний секретар ООН заявив про те, що людство провалило боротьбу з COVID-19 і що ситуація вийшла з-під контролю. Ви згодні з такою оцінкою?

– Контролювати респіраторні захворювання завжди було й буде дуже складно, тому що шлях передавання найлегший – повітряно-крапельний. Одна справа – дизентерія або якась шлунково-кишкова хвороба. Якщо відкинути всю лірику, то, щоб відбулося зараження, кал хворого повинен потрапити в рот здорового.

А тут – повітря. Скільки можна не дихати? Як знезаразити повітря? Як побачити, що людина виділяє вірус або не виділяє? Все одно контактують, користуються громадським транспортом, перебувають у закритих приміщеннях годинами і так далі.

Якщо для профілактики є вакцина, захворюваність контролювати легше. Той самий кір, той самий паротит і ціла низка інших інфекцій. Коли охоплено щепленнями близько 95%, тоді це контрольований процес, але поодинокі випадки захворювань усе одно є.

Тут же поки нічим контролювати процес. Специфічних ліків ще немає, вакцини немає. Навіть не зовсім зрозуміло, чим лікувати. Протоколи лікування змінюються мало не щодня. Йде інтенсивний процес набору інформації.

Звичайно, коронавірус не був під контролем від самого початку, і поки не буде під жорстким контролем. Сьогодні весь контроль полягає в ізоляції, в активному виявленні хворих і носіїв, їхній ізоляції та лікуванні.

Напевно, у генсека ООН є підстави так говорити, але я не розумію, як може вийти з-під контролю те, що взагалі ніколи не контролювалося. Коронавірус просто неможливо було контролювати.