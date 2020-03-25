Ексглаву МЗС Кожару затримали за підозрою у вбивстві

Ексглаву МЗС України Леоніда Кожару, у будинку якого 21 лютого був убитий голова правління телеканалу "Інтер" Сергій Старицький, 25 березня затримали.

Про це OBOZREVATEL розповіли власні джерела. Співрозмовник уточнив, що зараз Кожару везуть до суду. Йому інкримінують підозру в умисному вбивстві.

Інформацію про затримання ексчиновника підтвердив на своїй сторінці у Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко. Він уточнив, що Кожарі невздовзі обиратимуть міру запобіжного заходу.

"Кожара та його дружина від початку й дотепер стверджують, що Сергій Старицький покінчив життя самогубством. Слідчі та прокурори перевірили обставини загибелі колишнього директора телеканалу "Інтер" і дійшли висновку, що він не міг сам себе застрелити", – написав Геращенко.

Нагадаємо, 21 лютого у маєтку міністра закордонних справ в уряді Миколи Азарова Леоніда Кожари, знайшли тіло бізнесмена Сергія Старицького. 22 лютого національна поліція за погодженням із прокуратурою перекваліфікувала розпочате кримінальне провадження за фактом загибелі чоловіка з самогубства на умисне вбивство.

Кожара мав право на зброю, яку було виявлено на місці загибелі Старицького, однак вона мала зберігатися у сейфі. Експертиза мала показати, чи це було вбивство, чи самогубство.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі з'явилися фото і відео з місця загадкової загибелі медіаменеджери Сергія Старицького.

Стрілянина сталася під час застілля. Одна з його учасниць Марина Козерод повідомила, що компанія випивала з 15:00.

Журналіст Денис Казанський написав, що експертиза нібито виявила на одязі дружини ексглави МЗС України Леоніда Кожари сліди продуктів пострілу.

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