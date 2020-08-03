Ексглава СЗР залишив собі службове житло після відставки: журналісти розкрили схему
Відправлений нещодавно у відставку глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов пожертвував Держприкордонслужбі свою квартиру в Житомирі, щоб приватизувати службове житло в Києві.
Схему генерала розвідки з нерухомістю описали журналісти "Українських новин". Про благодійний вчинок ексглави СЗР вони дізналися з його декларації.
Відповіді на офіційні запити підтвердили цю інформацію, але журналісти знайшли одну цікаву деталь.
Квартиру, яку Євдокимову виділили в Києві як службову, після відставки він державі не повернув. Більш того, її виключили з числа службових, а колишній головний розвідник країни звернувся до адміністрації Держприкордонслужби за дозволом на її приватизацію.
Однак двічі приватизувати державне житло закон забороняє.
"Тому, мабуть, бажанням обійти цю норму, а не благодійним поривом і було викликано пожертвування у вигляді раніше приватизованої житомирської квартири генерала", - дыйшли висновку розслідувачі.
Вони припустили, що, використовуючи свій вплив, Євдокимов вигідно обміняв свою малоліквідну нерухомість в Житомирі на столичне житло.
"У скільки обійшовся державі такий "обмін у відповіді не вказується, але точно не одну сотню тисяч гривень", – сказано в публікації.
Її автори підкреслили, що в ході операції явно мало місце порушення статті 35 Житлового кодексу України, яка забороняє штучно погіршувати житлові умови, а такі громадянин не беруться на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов протягом п'яти років.
Реакція правоохоронних органів на сумнівну "рокіровку" зі службовими квартирами поки відсутня, відзначили журналісти.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Кондратюка головою Служби зовнішньої розвідки України, звільнивши попереднього голову СЗР Валерія Євдокимова.