Ексглаву Нацполіції Князєва госпіталізовано з COVID-19 у важкому стані – ЗМІ
Ексглава Національної поліції України Сергій Князєв заразився коронавірусом (COVID-19) і його у важкому стані доправили в лікарню.
Про це пише "Страна" з посиланням на джерело в НПУ. Відзначається, що нинішнього радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова госпіталізували в Олександрівську лікарню Києва.
Водноас Князєв захворів ще минулого тижня, а після госпіталізації його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
Додамо, що ексглаві Нацполіції 49 років. Він очолював НПУ в 2017-2019 роках.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
24 вересня на брифінгу в Києві глава Національної поліції України Сергій Князєв оголосив про свою відставку.
Перед цим він заявив, що став об'єктом інформаційної атаки через скандал довкола колишньої дружини.
Польські митники затримали його ексдружину Вікторію на кордоні. Причина – недекларування 650 тисяч євро.
За інформацією джерела OBOZREVATEL, на Князєву оформлено більшість їхнього спільного майна. Водночас розлучення могло бути фіктивним, щоб не декларувати статки, автопарк, квартири та будинки.
Водночас Сергій Князєв спростував затримання ексдружини Вікторії на митниці в Польщі з 650 тисячами євро.
Також був інсайд про те, що глава МВС Арсен Аваков нібито ще тиждень тому звільнив Князєва – до того, як стало відомо про скандал із його колишньою дружиною.
Ексглава Нацполіції Сергій Князєв під час звільнення отримав понад 2,3 млн грн.
Пізніше стало відомо, що Сергія Князєва призначено радником міністра внутрішніх справ і членом колегії МВС.