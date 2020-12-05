Ексглаву Нацполіції Князєва госпіталізовано з COVID-19 у важкому стані – ЗМІ

Ексглава Національної поліції України Сергій Князєв заразився коронавірусом (COVID-19) і його у важкому стані доправили в лікарню.

Про це пише "Страна" з посиланням на джерело в НПУ. Відзначається, що нинішнього радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова госпіталізували в Олександрівську лікарню Києва.

Водноас Князєв захворів ще минулого тижня, а після госпіталізації його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Додамо, що ексглаві Нацполіції 49 років. Він очолював НПУ в 2017-2019 роках.

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