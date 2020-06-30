Ексглава митниці Макаренко ставить своїх "смотрящих" за ДМС і використовує "старі схеми", – джерело

Колишній глава Державної митної служби Анатолій Макаренко, використовуючи власні зв'язки, досі негласно впливає на розстановку сил на митниці і заробляє на ній гроші.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел у митній службі. Зокрема завдяки можливості доступу до глави Офісу президента Андрія Єрмака через ексміністра Ігоря Уманського, у якого Макаренко ходить в радниках, ексмитник розставляє на ключові посади своїх людей.

Як розповіли наші джерела, то, що зараз відбувається на митниці один в один повторює те, за що свого часу Макаренко був звільнений з ГФС – недбалість, зловживання і корупція.

Як стало відомо OBOZREVATEL, Макаренко сприяє тому, що б на посади ставили його людей, наприклад, Юрія Дворака. За ним намертво закріпилася репутація "правої руки" Макаренка. Його ім'я неодноразово згадувалося у ЗМІ в контексті різного роду корупційних скандалів і "схематоза" на митниці. Зараз Дворак, за нашою інформацією, приставлений Макаренком "смотрящим" за Київською митницею. Офіційно ж нею керує ще один ставленик Макаренка – Антон Борисенко, який раніше вже "проявив" себе в Одесі, якщо вірити регіональним (і не тільки) ЗМІ.

Наші джерела, зокрема, запевняють, що найбільше грошей приносить митний пост "Західний", розташований на вулиці Малинській. Його начальник І.С.Кулік – ставленик і приятель заступника начальника митниці Павла Сича, який, зі свого боку, посадою начебто зобов'язаний особисто Макаренку. Тут, як нас запевнили, "стрижуть" практично з усього імпорту (як з ЄС, так і з Азії), найбільш часто – за допомогою заниження митної вартості та підміни товарів. За даними нашого джерела, найбільш активно через цей пост оформляється ТОВ "Леттеркінг".

Митний пост на вулиці Вацлава Гавела очолює особистий помічник Макаренка – Євген Сай. Тут, за інформацією нашого джерела, активно використовується практично весь арсенал методів, використовуваних в "сірих схемах" на митниці: знижується митна вартість товарів, що ввозяться, підміняються коди товарів і їх найменування, знижується вага. Саме через цей пост, за інформацією нашого джерела, активно оформляються вантажі ТОВ "Санахант", митна вартість вантажів компанії може занижуватися в десятки разів. Є також інформація про те, що тут "в сіру" їде ТОВ "Алло".

Тіньові схеми на митному пості "Столичний" можуть реалізуватися під наглядом начальника поста Олександра Косяшнікова, якого також називають людиною Макаренка. Зокрема, є інформація про заниження платежів ТОВ "Авто Дженерал Траст". На цій посаді в основному оформляються мікси товарів.

Детальніше про корупційні схеми на митниці читайте в матеріалі OBOZREVATEL.