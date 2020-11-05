Ексглава Чернігівської облради померла від раку

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
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Померла Наталія Романова

Померла колишня голова Чернігівської обласної ради, заступниця голови обласної державної адміністрації Наталія Андріївна Романова.

Про це в Facebook повідомив голова Чернігівської єпархії ПЦУ Євстратій Зоря. Романова боролася з онкологічним захворюванням.

"Про Наталію Андріївну залишаються найкращі світлі спогади, залишаються добрі справи, які вона зробила. Нехай Господь упокоїть її душу в Своїх оселях! Рідним та близьким – сил перенести гіркоту втрати", – написав священнослужитель.

Нехай Господь упокоїть її душу

Про смерть Романової в Twitter повідомив і колишній народний депутат України лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Він нагадав, що Романова з його легкої руки стала главою Чернігівської облради.

"Хороша і щира була людина, справжня українська козачка. Вічна пам'ять!" – написав Ляшко.

Померла Наталія Романова

Наталія Андріївна Романова народилася 18 листопада 1960 року в Будапешті в родині військового.

Закінчила факультет історії та права Чернігівського державного педагогічного інституту. Працювала вчителькою й директоркою школи в Чернігові. Була помічницею-консультанткою народного депутата України.

Закінчила Національну академію державного управління при президенті України і Одеську національну юридичну академію.

З 2006 до 2010 очолювала Чернігівську обласну раду. Тимчасово виконувала обов'язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Олег Тудан з Чернівців помер після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. Свого часу він працював кореспондентом ТСН і "Громадське Буковина" в Чернівцях.