Ексдиректор Олімпійського коледжу в Києві захопив навчальний заклад. Відео

Колишній директор Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного в Києві Олексій Семенюшко захопив навчальний заклад. Він зачинився всередині та нікого не пускає.

Чоловік навідріз відмовився покидати заклад, повідомляє "СтопКор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Ексдиректор оголосив у ЗМІ, що нині здійснюється рейдерське захоплення. Вперше за кілька тижнів правоохоронцям вдалося зайти на територію коледжу, де Семенюшко зачинився та не впускає сюди нікого", – зазначається в повідомленні.

У коледжі також зібралися правоохоронці та представники ЗМІ.

Як повідомляли ЗМІ, що Семенюшко очолював навчальний заклад, маючи підроблений диплом. Він також отримував доплату за те, що нібито пройшов атестацію.

Відомо, що на території коледжу знаходили зброю.