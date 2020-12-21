Бережнов: новий штам коронавірусу все одно проникне в Україну. Бліцінтерв'ю

Новий штам коронавірусу, який виявили у Великобританії, вирізняється більшою заразністю, ніж попередній. Утім, принаймні частковий імунітет до нього повинні мати ті, хто перехворів на COVID-19, і ті, хто був щеплений від нього.

Нині немає причин для паніки, але уряд України має оцінити всі ризики для країни й ухвалити необхідне рішення. Про це в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповів ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов.

З того, що поки відомо про новий штам коронавірусу – він має деякі генетичні відмінності й більш заразний. Але загалом це той самий COVID-19.

Це так само, як грип. Наприклад, грип А – H1N1, який називали "іспанкою". Його варіацій уже стільки! Там постійно щось змінюється. Але все одно в основі своїй він залишається тим самим грипом H1N1.

У геномі коронавірусу відбулася невелика зміна, безпосередньо в "короні", і тепер він легше проникає в клітину. А якщо він легше проникає в клітину, отже, й кількість заражень зростає.

Що мається на увазі під терміном "більш заразний"? Є поняття дози, що заражає, і її треба отримати. Наприклад, щоб захворіти "звичайним" коронавірусом, потрібна кількість вірусних тіл N, а для нового штаму – це N мінус якась кількість вірусних тіл. Умовно, якщо новий штам заразніший на 70%, то в першому випадку для зараження потрібно отримати 100 вірусних тіл, у другому – 30.

Якщо порівнювати з грипом H1N1, то він місцями постійно змінює свою генетичну структуру, і ми щороку щеплюємося від нових штамів. Але навіть якщо я прищепився цьогоріч, а наступного року не прищепився, то в мене залишиться імунна пам'ять до цього типу вірусу. Так, я можу захворіти, але хворітиму легше.

Не можу сказати точно, чи буде вакцина від коронавірусу захищати і від цього штаму. Але за ідеєю, мала б захищати.

Хоча б тому, що може бути так званий перехресний імунітет. Тобто може не бути імунітету до конкретного штаму, але до цього типу вірусу імунна система може бути вже готова.

Питання в тому, чи буде імунітет на новий штам вірусу спрацьовувати в тих, хто перехворів, у тих, хто був вакцинований. Моя особиста думка – імунній системі буде легше реагувати, і вона відреагує швидше. У такому разі відповідь імунної системи на вірус буде не на 14-й день, а набагато раніше.

Я не бачу зв'язку між початком вакцинації від COVID-19 у Великобританії і появою нового штаму коронавірусу. Його виявили ще у вересні.

А вакцинний штам – це взагалі не штам. Там немає вірусу – ослабленого чи живого. Там є його фрагменти або навіть штучно створені частини вірусу.

Це ніяк не пов'язано.

На появу нового штаму коронавірусу зреагували досить серйозні країни, зокрема Німеччина, Франція, Ізраїль, Туреччина.

Що потрібно зробити Україні? Це ситуація, що вимагає серйозного опрацювання вчених, зокрема необхідно з'ясувати, як поводитимуться ті, хто перехворіли, яких в Україні понад мільйон.

У нас є відповідні структури й фахівці. Є група при РНБО, є група при Міністерстві охорони здоров'я, є Центр громадського здоров'я. Я думаю, що вони досить швидко оцінять загрози, ухвалять рішення й окреслять якісь заходи.

Я як лікар можу сказати: закриймося, нікого не пускаймо. Але це не вихід, життя є життя. Потрібно й забезпечити нормальне функціонування держави, й захистити громадян. Простого розв'язання тут немає.

Захиститися від нового штаму на 100% неможливо, він усе одно проникне. Треба бути готовим до проведення якихось заходів, щоби зменшити піки захворюваності, щоб не перевантажувати медсистему – нові ліжка, реанімації, місць не вистачає – і пішло-поїхало.