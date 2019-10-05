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6 жовтня • оновлено в 18:15
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Екс-заступник голови Нацполіціі отримав нову посаду

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Колишній перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін 4 жовтня отримав посаду ректора Одеського державного університету внутрішніх справ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. За даними відомства, нового главу університету представив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

В'ячеслав Аброськін

В'ячеслав Аброськін

twitter.com

Новини
Страх і ненависть в Україні: Аброськін склав "рейтинг" маніяків

Нагадаємо, 12 вересня наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з Національної поліції звільнили першого заступника голови НПУ В'ячеслава Аброськіна, який позбувся посади начальника кримінальної поліції.

Згодом сам Аброськін написав в Facebook спростування факту свого звільнення, однак пізніше все-таки зізнався, що написав заяву про звільнення. Він також повідомив про плани повернутися до Маріуполя і балотуватися в мери.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Аброськін показав всіх "заїжджих гастролерів", які мріють про громадянство України.

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Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
Україна
Теги
Національна поліція України реформа поліції
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
И чему он их будет учить?И сколько теперь будет стоить поступление?
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Рябков Анатолій
Рябков Анатолій
Незрозуміло як оборотні в пагонах будуть учити молодих мєнтів?що вони їх навчать?Це не країна ,це цирк,кожна влада виродків ,змінюється на інших виродків.
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Чан Джеки
Чан Джеки
что кивалов взял под свое крыло.значить етот экс еще послужить =регионам=.
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