Екс-заступник голови Нацполіціі отримав нову посаду

Колишній перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін 4 жовтня отримав посаду ректора Одеського державного університету внутрішніх справ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. За даними відомства, нового главу університету представив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

В'ячеслав Аброськін twitter.com

Нагадаємо, 12 вересня наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з Національної поліції звільнили першого заступника голови НПУ В'ячеслава Аброськіна, який позбувся посади начальника кримінальної поліції.

Згодом сам Аброськін написав в Facebook спростування факту свого звільнення, однак пізніше все-таки зізнався, що написав заяву про звільнення. Він також повідомив про плани повернутися до Маріуполя і балотуватися в мери.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Аброськін показав всіх "заїжджих гастролерів", які мріють про громадянство України.

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