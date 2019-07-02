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Екс-нардеп на КремльТБ назвав Росію частиною України

1.4тЧитати матеріал російською

Колишній народний депутат України 5 скликання Олександр Ковтуненко в ефірі кремлівського пропагандистського телебачення назвав Росію історичною вигадкою і частиною українських територій.

Бурхливу дискусію з цього приводу він влаштував з російським сенатором Олексієм Кондратьєвим і ведучими програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

"Назвіть, будь ласка, пане сенаторе, російські етнічні землі", – звернувся українець до члена Ради Федерації РФ. На цю репліку Кондратьєв відповів твердженням, що Росія є багатонаціональною країною. У свою чергу, топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва їдко додала, що, згідно з логікою Ковтуненка, абсолютно всі етнічні території Росії належать Україні.

"Їх немає, ви придумані. Це наша колишня імперія, створена українцями і німцями, до речі", – заперечив їй екс-нардеп.

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"Вам лікаря не викликати?!" – скипіла після його слів скандальна ведуча. Її підтримав ще один російський пропагандист Араік Степанян, який почав викрикувати божевільну теорію про малоросів і великоросів.

Однак Ковтуненко на їхню істерику відреагував лише короткою реплікою про те, що сучасна російська мова була створена Олександром Пушкіним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одіозна екс-нардеп від Партії регіонів Олена Бондаренко в ефірі російського телебачення раптово заявила, що Україна не повинна відмовлятися від Москви, оскільки її свого часу заснував син київського князя.

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Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Україна
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