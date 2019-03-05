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Екс-митрополит РПЦ очолив нову єпархію ПЦУ: що відомо

3.3тЧитати матеріал російською

Православна церква України сформувала Управління Переяславсько-Вишневської єпархії, яку очолив колишній митрополит РПЦ в Україні Олександр Драбинко.

Рішення ухвалили на засіданні Священного Синоду, яке відбулося під головуванням митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

В єпархію увійшли парафії зі складу Київської, Білоцерківської, Бориспільської єпархій РПЦ в Україні, які добровільно бажають приєднатися до об'єднаної ПЦУ.

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Засідання Синоду

pomisna.info

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Православна церква України
Особи
Митрополит ЕпіфанійОлександр Драбинко
Місце
Україна
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