Екс-митрополит РПЦ очолив нову єпархію ПЦУ: що відомо

Православна церква України сформувала Управління Переяславсько-Вишневської єпархії, яку очолив колишній митрополит РПЦ в Україні Олександр Драбинко.
Рішення ухвалили на засіданні Священного Синоду, яке відбулося під головуванням митрополита Київського і всієї України Епіфанія.
В єпархію увійшли парафії зі складу Київської, Білоцерківської, Бориспільської єпархій РПЦ в Україні, які добровільно бажають приєднатися до об'єднаної ПЦУ.
Засідання Синоду
pomisna.info
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 січня президент України Петро Порошенко підписав закон, який встановлює механізми зміни релігійними організаціями своєї підпорядкованості чинним у країні і за її межами релігійним центрам.
Епіфаній розповів, що Москва привертає дуже багато сил для того, щоб інші православні церкви не визнали ПЦУ.
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