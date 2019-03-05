Екс-митрополит РПЦ очолив нову єпархію ПЦУ: що відомо

Православна церква України сформувала Управління Переяславсько-Вишневської єпархії, яку очолив колишній митрополит РПЦ в Україні Олександр Драбинко.

Рішення ухвалили на засіданні Священного Синоду, яке відбулося під головуванням митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

В єпархію увійшли парафії зі складу Київської, Білоцерківської, Бориспільської єпархій РПЦ в Україні, які добровільно бажають приєднатися до об'єднаної ПЦУ.

Засідання Синоду pomisna.info

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 січня президент України Петро Порошенко підписав закон, який встановлює механізми зміни релігійними організаціями своєї підпорядкованості чинним у країні і за її межами релігійним центрам.

Епіфаній розповів, що Москва привертає дуже багато сил для того, щоб інші православні церкви не визнали ПЦУ.

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