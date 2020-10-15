Екскомбриг ЗСУ зворушливо розповів, чому Герої плачуть на війні

Сльози у чоловіків на війні бувають і від відчаю, і як чисто фізіологічна реакція після серйозного бою, і коли втрачають побратимів.

Про це розповів заступник командувача Оперативного командування "Захід", колишній комбриг 54-ї окремої механізованої бригади 38-річний полковник ЗСУ Володимир Горбатюк в інтерв'ю "Фактам".

"Разом з тим, як би це парадоксально не звучало, сльози – це можливість дати емоціям вийти назовні, а не накопичувати в собі. Плач на війні – це зовсім інше, ніж в мирному житті. Це нормально", – поділився він.

За словами Горбатюка, навіть зараз, коли на якихось урочистостях називають прізвища загиблих хлопців, не тільки він, а й багато офіцерів з працею стримуються.

"У кожного з нас свої спогади, свої, якщо хочете, докори – десь когось не вберіг, десь міг не наказати і людина жила б. Це переживання на все життя", – додав Горбатюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, помер 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко, який вчинив самоспалення в центрі Києва на знак протесту проти політики президента України Володимира Зеленського.