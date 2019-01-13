Екс-глава УАПЦ відмовився від почесного звання через Філарета: в чому справа

Екс-предстоятель Української автокефальної православної церкви (УАПЦ), що саморозпустилася, митрополит Макарій відмовився приймати звання почесного громадянина Львова.
Як повідомляє прес-служба Львівської єпархії УАПЦ на офіційному сайті, разом із Макарієм мер міста Андрій Садовий збирався нагородити колишнього патріарха УПЦ КП Філарета, що і послужило причиною відмови.
На думку Макарія, Філарет проявляє своє непокорство Константинопольському патріархату.
"Митрополит Макарій, визнаючи рішення Матері-Церкви [Константинополя] відмовляється від пропозиції щодо отримання звання почесного громадянина Львова разом із митрополитом Філаретом, який ігнорує рішення Вселенської патріархії", — сказано в повідомленні.
Прес-служба відкидає, що на церемонії вручення Томосу незалежної церкви України 6 січня в Стамбулі були відсутні і митрополит Макарій, і митрополит Філарет.
"Митрополит Макарій пояснив свою відсутність у Константинополі через непослух колишнього Патріарха УПЦ КП, а сьогодні Митрополита ПЦУ Філарета, який не бажає прийняти Візану Вселенської Патріархії митрополичий лад Православної Церкви в Україні. Саме небажання зняти патріарший кукіль і стало причиною відсутності архієреїв 6 січня в Константинополі", — підкреслюється в повідомленні.
Митрополити Макарій (зліва) і Філарет
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православної церкви України.
6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також у мережі опублікували переклад тексту документа.
7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор.
8 січня Томос відвезли назад в Стамбул для підписання його 11 членами Синоду Вселенського Патріархату. Це пов'язано з тим, що документ ПЦУ отримала за три дні до засідання ієрархів у Константинополі (вони збираються 9 числа кожного місяця).
9 січня всі члени Синоду Вселенського Патріархату в Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.
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