Екс-глава УАПЦ відмовився від почесного звання через Філарета: в чому справа

Екс-предстоятель Української автокефальної православної церкви (УАПЦ), що саморозпустилася, митрополит Макарій відмовився приймати звання почесного громадянина Львова.

Як повідомляє прес-служба Львівської єпархії УАПЦ на офіційному сайті, разом із Макарієм мер міста Андрій Садовий збирався нагородити колишнього патріарха УПЦ КП Філарета, що і послужило причиною відмови.

На думку Макарія, Філарет проявляє своє непокорство Константинопольському патріархату.

"Митрополит Макарій, визнаючи рішення Матері-Церкви [Константинополя] відмовляється від пропозиції щодо отримання звання почесного громадянина Львова разом із митрополитом Філаретом, який ігнорує рішення Вселенської патріархії", — сказано в повідомленні.

Прес-служба відкидає, що на церемонії вручення Томосу незалежної церкви України 6 січня в Стамбулі були відсутні і митрополит Макарій, і митрополит Філарет.

"Митрополит Макарій пояснив свою відсутність у Константинополі через непослух колишнього Патріарха УПЦ КП, а сьогодні Митрополита ПЦУ Філарета, який не бажає прийняти Візану Вселенської Патріархії митрополичий лад Православної Церкви в Україні. Саме небажання зняти патріарший кукіль і стало причиною відсутності архієреїв 6 січня в Константинополі", — підкреслюється в повідомленні.

Митрополити Макарій (зліва) і Філарет

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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