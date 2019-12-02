"Екопатруль" закликав промислові підприємства долучитися до нової громадської ініціативи

Формування "Екопатруль" запропонувало підприємствам долучитися до проекту "Громадський екомоніторинг", який спрямований на впровадження системи держекомоніторингу на території промислових міст.

В організації зазначили, що "Громадський екомоніторинг" "спрямований на розробку та поступове впровадження науково обґрунтованої системи державного екологічного моніторингу з урахуванням вимог Директиви 2008/50/ЄС на території промислових міст Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Маріуполь".

У проекті планується використовувати портативні датчики EcoCity (прилади громадського моніторингу), які будуть встановлювати в селітебній зоні підприємств-забруднювачів, біля транспортних магістралей та в зонах, де немає впливу забруднювачів.

Промислові підприємства закликали долучитися до "Громадського екомоніторингу"

"З метою реалізації "Громадського моніторингу", ми звертаємось до вас з проханням долучитись до проекту якості фінансового партнера. Участь у проектах екологічної спрямованості дозволить проявити себе як соціально відповідальне підприємство, дасть можливість спілкуватись з громадськістю маючи на руках реальну та актуальну інформацію щодо стану навколишнього середовища, та оперативно реагувати на його зміни", - сказано на сторінці "Екопатруля" у Facebook.

В організації зауважили, що екомоніторинг атмосферного повітря здійснюється для аналізу інформації про якість атмосферного повітря, прогнозування його змін і ступеню небезпечності, розроблення наукових рекомендацій для прийняття управлінських рішень у галузі охорони атмосферного повітря, у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також інформування населення про якість атмосферного повітря, вплив його забруднення на здоров’я та життєдіяльність населення.

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