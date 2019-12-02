Головна Новини
2 грудня • оновлено в 22:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Екопатруль" закликав промислові підприємства долучитися до нової громадської ініціативи

Читати матеріал російською

Формування "Екопатруль" запропонувало підприємствам долучитися до проекту "Громадський екомоніторинг", який спрямований на впровадження системи держекомоніторингу на території промислових міст.

В організації зазначили, що "Громадський екомоніторинг" "спрямований на розробку та поступове впровадження науково обґрунтованої системи державного екологічного моніторингу з урахуванням вимог Директиви 2008/50/ЄС на території промислових міст Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Маріуполь".

У проекті планується використовувати портативні датчики EcoCity (прилади громадського моніторингу), які будуть встановлювати в селітебній зоні підприємств-забруднювачів, біля транспортних магістралей та в зонах, де немає впливу забруднювачів.

Промислові підприємства закликали долучитися до "Громадського екомоніторингу"

Промислові підприємства закликали долучитися до "Громадського екомоніторингу"

"З метою реалізації "Громадського моніторингу", ми звертаємось до вас з проханням долучитись до проекту якості фінансового партнера. Участь у проектах екологічної спрямованості дозволить проявити себе як соціально відповідальне підприємство, дасть можливість спілкуватись з громадськістю маючи на руках реальну та актуальну інформацію щодо стану навколишнього середовища, та оперативно реагувати на його зміни", - сказано на сторінці "Екопатруля" у Facebook.

В організації зауважили, що екомоніторинг атмосферного повітря здійснюється для аналізу інформації про якість атмосферного повітря, прогнозування його змін і ступеню небезпечності, розроблення наукових рекомендацій для прийняття управлінських рішень у галузі охорони атмосферного повітря, у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також інформування населення про якість атмосферного повітря, вплив його забруднення на здоров’я та життєдіяльність населення.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Гліб Іванов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги