"Економлять на всьому": опубліковано показове відео провального сезону в Криму

У анексованому Росією Криму в розпал курортного сезону злетіли ціни на відпочинок.

Як йдеться в сюжеті "Крим.Реаліі", туристи економлять на всьому, щоб відпочити (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"Весь рік складали по копієчці щомісяця, тому що ми живемо так само небагато, як і ви", - поділилася відпочивальниця.

"Засмутила ціна за їжу, тому що дуже дорого в порівнянні з іншими містами", - розповіла туристка з Ялти.

Пляж в Ялті скріншот відео

Самі кримчани кількість туристів оцінюють по-різному, відзначаючи, що на туристичні путівки попит впав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму жорстко критикують громадян Російської Федерації, які вирішили переїхати на півострів.

Раніше в Євпаторії показали "розпал сезону" – порожні пляжі, кафе і магазини.

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