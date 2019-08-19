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"Економлять на всьому": опубліковано показове відео провального сезону в Криму

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У анексованому Росією Криму в розпал курортного сезону злетіли ціни на відпочинок.

Як йдеться в сюжеті "Крим.Реаліі", туристи економлять на всьому, щоб відпочити (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"Весь рік складали по копієчці щомісяця, тому що ми живемо так само небагато, як і ви", - поділилася відпочивальниця.

"Засмутила ціна за їжу, тому що дуже дорого в порівнянні з іншими містами", - розповіла туристка з Ялти.

Пляж в Ялті

Пляж в Ялті

скріншот відео

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Самі кримчани кількість туристів оцінюють по-різному, відзначаючи, що на туристичні путівки попит впав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму жорстко критикують громадян Російської Федерації, які вирішили переїхати на півострів.

Раніше в Євпаторії показали "розпал сезону" – порожні пляжі, кафе і магазини.

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Місце
Україна
Тег
Крим
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Так Крым же пустой ! Эй р@гулятина !!! Бгггг
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