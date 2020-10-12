Степанов сказав, чому в Україні не введуть повторний локдаун

Попри високу захворюваність на коронавірусну інфекцію, вводити жорсткий локдаун в Україні не будуть.

Якщо вдатися до таких заходів, у країні виникне інша проблема – економічна, заявив у ефірі "Сніданку з 1+1" міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми будемо посилювати заходи щодо карантинних обмежень, але вводити жорсткий локдаун, як був у березні, не будемо. Економіка не витримає", – сказав він.

На думку міністра, якби в березні та квітні не був введений локдаун, медична система вичерпала б себе за тиждень-два через недостатність ліжок для інфікованих у медичних закладах і через відсутність необхідного для пацієнтів обладнання.

Степанов укотре нагадав про важливість дотримання правил карантину, оскільки багато українців ставляться до обмежень легковажно.

"Наприклад, ми пропонуємо обмежувати роботу закладів харчування після 22 години. Потрібно, щоб ресторани працювали, а ця заборона допоможе зменшити кількість відвідувачів у вечірній час. Якщо раніше відправити дітей на канікули, то це допоможе зменшити кількість людей, які пересуваються. Ми робимо кроки, які допоможуть зменшити контакти між людьми, аби таким розірвати ланцюг поширення хвороб", – наголосив Степанов.

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