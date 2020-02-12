"Економічна правда" порушила закон, розкривши персональні дані понад 600 співробітників "Динамо"

Матеріал видання "Економічна правда", в якому була опублікована зарплатна відомість ФК "Динамо", - це яскравий приклад зловживання медіаресурсом своїми правами на проведення журналістських розслідувань, а також ігнорування журналістами вимог законодавства в частині захисту персональних даних.

У такому "розслідуванні" опублікували персональні дані (в т. ч. ідентифікаційні коди) більше 600 співробітників ФК "Динамо", зазначила пресслужба клубу.

У спробах створити "сенсацію" з нічого журналісти "Економічної правди" продемонстрували абсолютну некомпетентність у питанні оподаткування заробітних плат і іноземного доходу резидентів України.

"Економічна правда" розкрила персональні дані співробітників "Динамо" Динамо Киев от Шурика

Цього б не сталося, якби журналісти у відповідності зі стандартами своєї діяльності офіційно звернулися до ФК "Динамо" за коментарем, подбали про те, щоб інформація була повною, достовірною та не містила персональних даних. Але шлях банальної маніпуляції фактами виявився для деяких медіа більш прийнятним.

Заявляємо, що податки з доходів у вигляді заробітної плати персоналу та футболістів ТОВ "ФК "Динамо" Київ" сплачуються у бюджет в повному обсязі відповідно до чинного законодавства, що підтверджено неодноразовими плановими та позаплановими перевірками контролюючих органів.

Також звертаємо увагу, що правовідносини з футболістами в сучасному професійному футболі не є суто трудовими, а, скоріше, являють собою комплекс трудових і цивільно-правових відносин, оскільки регулюють питання реклами та використання іміджевих прав. Саме в рамках цивільно-правових відносин футболісти отримують дохід від дочірньої Компанії "Динамо Київ (Кіпр)" - юридичної особи, зареєстрованої згідно із законодавством Кіпру й України.

Порядок нарахування і оподаткування винагороди (отриманого іноземного доходу від Компанії "Динамо Київ (Кіпр)") регулюється пп.170.11.1 Податкового кодексу України, згідно з яким сума такого доходу включена у загальний річний оподатковуваний дохід його одержувача та відображається у річній податковій декларації. Така декларація подається футболістами та персоналом клубу в ДФС щорічно.

У зв'язку з цим, а також з огляду на неправомірні дії видання "Економічна правда", футболісти ФК "Динамо" Денис Бойко, Віталій Буяльський та Сергій Сидорчук звернулися в клуб із проханням оприлюднити їхні декларації за 2018 рік (оскільки термін декларування за 2019 рік ще не настав), які в повній мірі спростовують дезінформацію про нібито несплату ними будь-яких податків і зборів.

Декларація Дениса Бойка;

Декларація Віталія Буяльського;

Декларація Сергія Сидорчука.

Із цих декларацій очевидно, що тільки ці три футболісти заплатили податки в розмірі 910 056,99 грн, 1 434 631,98 грн і 2287655,15 грн відповідно.

Також звертаємо увагу, що за 2018 рік ФК "Динамо" і футболісти сплатили сумарно понад 84,5 млн грн, з яких ПДФО становить понад 52 млн грн, а військовий збір - понад 3,3 млн грн.

Авторитетні аудиторські компанії регулярно проводять незалежний аудит фінансової діяльності клубу, результати якого подаються і в УАФ, і в УЄФА. Більш того, національні податкові органи регулярно перевіряють правильність сплати податків, і порушення законодавства з боку ФК "Динамо" жодного разу не були встановлені.

Вважаємо, що дана інформація нівелює чутки про будь-яке ухилення клубу від сплати податків. Радимо журналістам припинити шукати чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає, і дотримуватися загальноприйнятих у цивілізованому світі стандартів обраної професії.

Вимагаємо від "Економічної правди" спростування неправдивої інформації та публічних вибачень за оприлюднення персональних даних співробітників ФК "Динамо", зокрема їх ідентифікаційних кодів.

Питання про звернення до правоохоронних органів у зв'язку з порушенням законодавства про захист персональних даних, а також до суду щодо стягнення моральної шкоди, заподіяної такими діями клубу та співробітникам, залишається відкритим.

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