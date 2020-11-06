Екологія в Україні перетворилася на знаряддя політичного рейдерства, – Бортник

Під час виборчої кампанії чимало політиків використовують тему захисту навколишнього середовища лише задля отримання електоральних дивідендів. При цьому, в Україні так і не було створено жодної політичної сили, яка би реально переймалася проблемами екології.

Про це в ефірі 24 каналу заявив політолог Руслан Бортник.

"Нині створено дуже багато "зелених" партій чи рухів, які чи то обслуговують чиїсь інтереси і атакують опонентів, чи то, на жаль, відверто займаються рейдерством. Атакують ті чи інші бізнеси під зеленими прапорами. Повноцінних "зелених" партій, які б насправді переймалися проблемами захисту навколишнього середовища, й досі не створено", - зазначив політолог.

За словами Бортника, аби не втратити довіру українців, політики мають не лише використовувати екологічні гасла, а й справами дбати про захист довкілля та виконувати свої передвиборчі обіцянки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, еколог Олександр Дячук констатував, що попри передвиборчі обіцянки політиків, екологічна ситуація в України і надалі залишатиметься незадовільною, адже тема захисту довкілля наразі в нашій державі піднімається для здобуття електоральних балів, а не для вирішення болючих екологічних проблем.