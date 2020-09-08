Екологія стала інструментом заробітку для псевдоекспертів, – Циганок

Перед виборами знову активізувалися псевдоактивісти. Болючі екологічні проблеми вкотре використовуються як засіб для заробляння грошей та інструмент здобуття політичних дивідендів. Про це йдеться у статті "Як екоактивісти проміняли проблеми на гроші", розміщеній на сайті 24 каналу.

Автори статті відзначають: від значної частини так званих "екоактивістів" досі нема жодної реакції на масштабні пожежі на Луганщині, які тривають з минулого тижня і внаслідок яких вогонь охопив вже понад 1200 га території. Так само вони зберігали мовчанку під час паводків у Карпатах, щодо незаконного видобутку бурштину чи пожеж довкола Чорнобиля.

Разом з тим з початком виборчої кампанії, за спостереженнями авторів статті, сотні "зелених" активістів подалися у політику - як кандидати від різних партій, персонально. Або долучилися до штабів у якості найманих експертів.

На думку політологів, на цих виборах тема захисту довкілля буде експлуатуватися дуже активно, особливо у промислових регіонах, де проблема екології стоїть дуже гостро. Цієї ж думки притримуються професійні екологи.

"Справді, час від часу активізуються різноманітні екоексперти, які не мають жодного досвіду роботи і не мають відповідної освіти, однак на все мають готові рішення. Саме під час виборів такі випадки стають масовими, адже деякі політики та псевдоексперти на цій темі заробляють як гроші, так і політичні дивіденди", – відзначила президент Professional Association of Ecologist of Ukraine Людмила Циганок.

Журналісти нагадують: один із головних принципів всесвітної екологічної організації Green Peace: ми там, де проблеми, а не там, де гроші. І констатують: для частини українських екоактивістів цей принцип нічого не вартий.