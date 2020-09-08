Екологія стала інструментом заробітку для псевдоекспертів, – Циганок

Лісові пожежі на Луганщині спалахнули на початку вересня. 112 Україна
Перед виборами знову активізувалися псевдоактивісти. Болючі екологічні проблеми вкотре використовуються як засіб для заробляння грошей та інструмент здобуття політичних дивідендів. Про це йдеться у статті "Як екоактивісти проміняли проблеми на гроші", розміщеній на сайті 24 каналу.
Автори статті відзначають: від значної частини так званих "екоактивістів" досі нема жодної реакції на масштабні пожежі на Луганщині, які тривають з минулого тижня і внаслідок яких вогонь охопив вже понад 1200 га території. Так само вони зберігали мовчанку під час паводків у Карпатах, щодо незаконного видобутку бурштину чи пожеж довкола Чорнобиля.
Разом з тим з початком виборчої кампанії, за спостереженнями авторів статті, сотні "зелених" активістів подалися у політику - як кандидати від різних партій, персонально. Або долучилися до штабів у якості найманих експертів.
На думку політологів, на цих виборах тема захисту довкілля буде експлуатуватися дуже активно, особливо у промислових регіонах, де проблема екології стоїть дуже гостро. Цієї ж думки притримуються професійні екологи.
"Справді, час від часу активізуються різноманітні екоексперти, які не мають жодного досвіду роботи і не мають відповідної освіти, однак на все мають готові рішення. Саме під час виборів такі випадки стають масовими, адже деякі політики та псевдоексперти на цій темі заробляють як гроші, так і політичні дивіденди", – відзначила президент Professional Association of Ecologist of Ukraine Людмила Циганок.
Журналісти нагадують: один із головних принципів всесвітної екологічної організації Green Peace: ми там, де проблеми, а не там, де гроші. І констатують: для частини українських екоактивістів цей принцип нічого не вартий.
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