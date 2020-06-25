"Екологічний партуль" звернувся до Держекоенспекції через недоліки виміру забруднення повітря

Громадське формування "Екологічний патруль" звернулося до очільника Державної екологічної інспекції України Андрія Мальованого із вимогою усунути недоліки методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Про це організація заявила на своїй сторінці у Fаcebook. Там зауважили, що методика була ухвалена за часів начальника Державної екологічної інспекції України Фірсова та повинна розблокувати нарахування збитків забруднювачам повітря.

"Але, детально вивчивши цю методику, ми з подивом виявили ряд кричущих фактів, які дають змогу порушникам уникати штрафних санкцій. Мало того, нова методика не розповсюджується на неорганізоване стаціонарне джерело, виникають питання по стаціонарним джерелам, які не потрапили в інвентаризацію джерел викидів та багато чого іншого", – зауважили в Екопатрулі.

Це, на переконання організації, призведе до збільшення забруднення атмосферного повітря, уникнення податків та штрафів забруднювачам.

"З цього питання ми вже звернулись до нового очільника Державної екологічної інспекції України Мальованого А.М. і сподіваємось на усунення цих прогалин. А розробникам цієї методики хочемо сказати, що ми вас розуміємо, просто "бізнес і нічого особистого" але нам і нашим дітям жити в Україні і ми це так не залишимо", – сказано у повідомленні.

З новою методикою можна ознайомитися за посиланням.

В організації також зробили порівняльний аналіз затвердженої нової методики та анулювання старої.

Facebook / Экопатруль, Громадське формування "Екологічний патруль"

Facebook / Экопатруль, Громадське формування "Екологічний патруль"

Facebook / Экопатруль, Громадське формування "Екологічний патруль"

Facebook / Экопатруль, Громадське формування "Екологічний патруль"

Facebook / Экопатруль, Громадське формування "Екологічний патруль"

Facebook / Экопатруль, Громадське формування "Екологічний патруль"

Facebook / Экопатруль, Громадське формування "Екологічний патруль"