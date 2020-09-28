Екологічні протести в Україні – це піар перед виборами, – експерт

В Україні є перелік екологічних проблем, які можуть привести країну до катастрофи, проте еко-активісти не завжди на них реагують. В регіонах, де є мафія, яка займається вирубкою лісів і видобутком бурштину, вони бояться протестувати, а ось у великих містах, де на протестах можна заробити симпатії електорату, активність куди вище.

Про це OBOZREVATEL розповів політолог Олександр Палій. На його думку, так звані протести еко-активістів – не більш, ніж піар перед виборами.

"Там в регіонах, де мафія, їм звичайно протестувати не хочеться. Це все передвиборний піар, спроба зайняти нішу. Справжні екологічні організації працюють завжди, а не активізуються напередодні виборів", – пояснив Палій.

Відзначимо, що в звіті Всесвітнього фонду природи (WWF) "Жива планета" говориться: п'ята частина всіх диких видів тварин і рослин на планеті може зникнути вже в цьому столітті. В Україні проблеми можуть виникнути куди раніше.

Фахівці українського представництва WWF заявляють, що в нашій країні відбувається неконтрольований відстріл тварин браконьєрами (зокрема, рисі, бурого ведмедя, лося).

Крім того:

до 2050 року кількість пластику в Чорному морі перевищить кількість риби. Про це повідомив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський;

поблизу угорського міста Вашарошнамень, розташованого неподалік від кордону з Україною, почали цілодобово виловлювати тисячі пластикових пляшок, які пливуть по річці Тиса із Закарпаття;

через величезну кількість автомобілів, які не відповідають екологічним стандартам, проблеми євроблях і перенасиченості Києва та інших великих міст автомобілями, повітря щодня забруднюється;

президент Угорщини Янош Адер закликав президента України Володимира Зеленського вирішити проблему забруднення річки Тиси;

в Закарпатті відбувається непідконтрольна і масова вирубка лісів під виглядом "санітарної";

незаконний видобуток бурштина знищує водойми.

Все це лише невеликий перелік реальних проблем, які можуть привести Україну до екологічної катастрофи, і на яку еко-активісти звертають куди менше уваги, ніж на політичні розборки з великим бізнесом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі, яке страждає від забруднень повітря, вперше за останні 5 років провели екологічний мітинг проти промислових викидів в атмосферу. Такий захід може бути піаром перед виборами.