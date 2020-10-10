"Екологічна Альтернатива" заступилася за ЛГБТ-спільноту та заявила про захист базових цінностей

Під тиском радикально налаштованих груп, великий торгівельний центр відмовляється від проекції прапору-ЛГБТ, через страх погромів.

Про це йде мова на сторінці політичної партії "Екологічна Альтернатива" у Facebook. При цьому ані від влади, ані від мера чи інших кандидатів не лунає жодної заяви про захист базових прав людини, йдеться у їхньому повідомленні.

OBOZREVATEL приводить текст повідомлення в повному обсязі:

"У нас багато партій люблять розповідати про рух у Європу та про європейські цінності. Особливо, коли мова йде про столицю нашої країни, тут інша риторика майже неможлива.

Але коли доходить до реальних справ, коли рівність та свободу треба захищати – всі мовчать. Так відбувається і зараз, навколо прайд-місяця 2020. Під тиском радикально налаштованих груп, великий торгівельний центр відмовляється від проекції прапору-ЛГБТ, через страх погромів. При цьому ані від влади, ані від мера чи інших кандидатів не лунає жодної заяви про захист базових прав людини. Тому що піаритись легко, а брати відповідальність і боротись – важко.

Наша партія "Екологічна Альтернатива" підтримує європейські та загальнолюдські цінності на ділі. Ми висловлюємо свою підтримку ЛГБТ-спільноті Києва, правозахисникам і активістам. Ми завжди будемо захищати базові цінності, гуманізм та свободу, кого б це не стосувалось".

Скріншот зі сторінки політичної партії "Екологічна Альтернатива" у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Екологічна альтернатива" запропонувала свій план вирішення проблеми з відходами у Києві. Політсила заявила, що у столиці має бути побудований сучасний завод з переробки та утилізації побутових відходів.