Екологи заявили про загрозу зникнення "українського Мертвого моря". Відео

В Одеській області висихає Куяльницький лиман із цілющими грязями.

Як повідомляє ТСН, лиман міліє просто щогодини. Сіль, яка лишається після випаровування води, спочатку знищує лікувальну грязь, а поширившись вітром на родючі поля, починає вбивати плодючі чорноземи (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Села навколо лиману гинуть. Коли вітер дує з боку лиману і підіймається пил, сольова буря, то земля змінює свою родючість, навіть за поливання в домашніх умовах усе висихає", – йдеться в сюжеті.

Лиман існує завдяки потраплянню в нього прісної води з річок. Основна артерія – це ріка Великий Куяльник, яка вмирає, і не без допомоги людей.

"Добування піску призвело до зменшення водних ресурсів річки і лиману. Таких кар'єрів – десятки. А ще ставки та дамби", – наголошують журналісти.

За два роки Куяльницький лиман зменшився утричі. Нині його глибина становить десь 30 сантиметрів, хоча ще два роки тому вона сягала метра.

Битва за лиман активно розпочалася кілька років тому. Щоб терміново рятувати водойму, прорили канал із моря. Замість прісної води в Куяльницький лиман почали заливати морську. Проте качати далі солону морську воду – небезпечно, бо солоність підвищується.

"У Мертвому морі солі приблизно 250 грамів на літр. Скільки ж у Куяльнику, в якому солі має бути в рази менше", – зазначається в сюжеті.

Нещодавно чиновники запропонували ще один екстрений вихід – закачати у лиман водопровідну воду. На це потрібно 500 мільйонів гривень. Однак екологи не знають, як на води лиману вплине хлор, що міститься у водопроводі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні Куяльницький лиман забарвився в рожевий колір, водночас береги водойми стали білими.