Деякі екологи навмисно ігнорують вирубування лісів на Закарпатті, – Сазонов

Руйнівна повінь у Карпатах стала наслідком безвідповідальності та ігнорування проблеми вирубування лісу екологами та владою.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив політолог Кирило Сазонов. Він каже, що деякі екологи за гроші заплющують очі на знищення дерев у Карпатських горах, а в результаті ми отримуємо стихійне лихо.

"Якщо еколог отримує гроші від компанії, яка купує вирубаний у Карпатах ліс, то звичайно, він буде заплющувати очі на вирубування. Якщо еколог працює в системі держструктури і отримує гроші готівкою у вигляді корупційних конвертів, від людей, які займаються вирубуванням, то він теж буде заплющувати очі", – сказав політолог.

Не лише вирубування дерев призвела до трагічних наслідків, вважає Сазонов, а також вивезення каменів із Карпатських лісів для благоустрою ділянок і котеджів, і порушення всіх норм будівництва будинків в прибережній зоні.

"У результаті безвідповідальності та ігнорування цієї проблеми владою та громадськими організаціями, які нібито борються за екологію, ми отримали такий результат", – зазначив він.

Зі свого боку екологи заявляють, що неодноразово привертали увагу влади до незаконного вирубування лісів. Тепер справа за судом, заявив у коментарі OBOZREVATEL директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

Як повідомив еколог, його організація розробила закон 249-IX "про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону", який був підписаний президентом Володимиром Зеленським 30 жовтня 2019 року.

"Згідно з ним Кабміну давався тримісячний термін, щоб привести свої підзаконні акти стосовно вирубувань відповідно до цього закону. Але уряд за цей час нічого не зробив, і ми подали в суд на бездіяльність Кабміну. 24 червня цього року Окружний адміністративний суд Києва повідомив, що ухвалив постанову про те, що наш позов буде розглядатися 15 липня", – сказав він.

Крім того, він повідомив про ще одну спробу влади дозволити вирубування дерев тепер уже в заповідниках.

Наслідки незаконного вирубування лісів у Карпатах Джерело: ВВС

За його словами, 9 червня 2020 року група депутатів, переважно з фракції "Слуга народу", підписали законопроєкт №3619 "Про внесення змін до статті 16 і 30 Закону України". Про природно-заповідний фонд України" щодо загрози припинення об'єктом природно-заповідного фонду виконання природоохоронних, наукових і естетичних функцій".

"Дуже гарна назва, але насправді цей законопроєкт покликаний дозволити вирубування дерев у заповідниках. Ось чим стурбовані наші депутати", – сказав еколог, відзначаючи, що вони будуть закликати нардепів не голосувати за цей законопроєкт.

Борейко каже, що його організація постійно моніторить ситуацію, і неодноразово проводила пікети Держлісагентства та Кабміну з вимогою припинити вирубування лісів й Карпатах.

"Але на це ніхто не реагує. Кабмін просто стурбований словами співчуття постраждалим і роздаванням гривневої допомоги. А через два-п'ять років знову поллє дощ, і ті ж самі дамби, які вони будували, просто зруйнуються. А потрібно вирішувати проблему, а не її наслідки", – зазначив він.

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