Деякі екологи навмисно ігнорують вирубування лісів на Закарпатті, – Сазонов

Руйнівна повінь у Карпатах стала наслідком безвідповідальності та ігнорування проблеми вирубки лісу екологами та владою.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив політолог Кирило Сазонов. Він каже, що деякі екологи за гроші закривають очі на знищення дерев у Карпатських горах, а в результаті ми отримуємо стихійне лихо.

"Якщо еколог отримує гроші від компанії, яка купує вирубаний в Карпатах ліс, то природно, він буде закривати очі на вирубку. Якщо еколог працює в системі держструктури і отримує гроші готівкою, у вигляді корупційних конвертів, від людей, які займаються вирубкою, то він теж буде закривати очі", – сказав політолог.

Не тільки вирубка дерев призвела до трагічних наслідків, вважає Сазонов, а також вивезення каменів з Карпатських лісів для благоустрою ділянок і котеджів, і порушення всіх норм будівництва будинків в прибережній зоні.

"В результаті безвідповідальності та ігнорування цієї проблеми владою та громадськими організаціями, які нібито борються за екологію, ми отримали такий результат", – зазначив він.

У свою чергу екологи заявляють, що неодноразово привертали увагу властей до незаконної вирубки лісів. Тепер справа за судом, заявив в коментарі OBOZREVATEL директор "Київського еколого-культурного центру" Володимир Борейко.

Як повідомив еколог, його організація розробила закон 249-IX "про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону", який був підписаний президентом Володимиром Зеленським 30 жовтня 2019 року.

"Згідно з ним Кабміну давався тримісячний термін, щоб привести свої підзаконні акти стосовно рубок відповідно до цього закону. Але уряд за цей час нічого не зробив, і ми подали в суд на бездіяльність Кабміну. 24 червня цього року Окружний адміністративний суд Києва повідомив, що прийняв постанову про те, що наш позов буде розглядатися 15 липня", – сказав він.

Крім того, він повідомив про ще одну спробу влади дозволити вирубку дерев тепер вже заповідниках.

Наслідки незаконної вирубки лісів в Карпатах Джерело: ВВС

За його словами, 9 червня 2020 року група депутатів, в основному з фракції "Слуга народу", підписали законопроект №3619 "Про внесення змін до статті 16 і 30 Закону України". Про природно-заповідний фонд України" щодо загрози припинення об'єктом природно-заповідного фонду виконання природоохоронних, наукових і естетичних функцій".

"Дуже гарна назва, але насправді цей законопроект покликаний дозволити рубку дерев в заповідниках. Ось чим стурбовані наші депутати", – сказав еколог, відзначаючи, що вони будуть закликають нардепів не голосувати за даний законопроект.

Борейко каже, що його організація постійно моніторитьситуацію, і неодноразово проводила пікети Держлісагентства та Кабміну з вимогою припинити вирубку лісів в Карпатах.

"Але на це ніхто не реагує. Кабмін просто стурбований словами співчуття постраждалим і роздачею гривневої допомоги. А через два-п'ять років знову поллє дощ, і ті ж самі дамби, які вони будували, просто зруйнуються. А потрібно вирішувати проблему, а не її наслідки", – зазначив він.

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