Зменшити кількість підпалів сухостою в Україні допоможе реальне покарання винних.

Палії мають понести кримінальну відповідальність і відшкодувати збиток, нанесений навколишньому середовищу, заявила еколог, президент Всеукраїнської громадської організації "Жива планета" Світлана Берзіна, пише видання "ГОРДОН".

"Пожежі – результат безвідповідальності конкретних громадян. В результаті завдано величезної шкоди: гинуть тварини, ліси, які є нашим загальним природним ресурсом. Два роки всі закликають припинити палити траву, сухостій і так далі. Значить, досить говорити. Що зараз може зробити влада? Посадіть, нарешті, кого-небудь! Треба, щоб по телевізору і в усіх медіа влада показала реальних людей, які понесли кримінальну відповідальність, заплатили штрафи і відшкодували збитки, завдані навколишньому середовищу", – сказав вона.

Житомирщину охопили масштабні пожежі Facebook/Віталій Юшкевич

"Інструментарій для цього є. Люди, які спровокували пожежі, повинні платити за відновлення природних ресурсів зі своєї кишені. Якщо хоча б один епізод буде продемонстрований, бажаючих палити траву стане набагато менше", – зазначила Берзіна.

Згідно з міжнародними даними, Київ виявився на першому місці в списку найбільш забруднених міст світу, і за словами еколога, така якість повітря може вплинути на імунітет киян і привести до зростання захворюваності.

"Це дуже небезпечно. Тому що зараз показники забруднення в п'ять разів перевищують максимально допустимий рівень. За нашими вітчизняними нормативами, які набагато більш лояльні, ніж в Європі. У групі ризику люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, дихальних шляхів, астмою, алергією , а також діти. Така якість повітря істотно знижує імунну систему навіть здорової людини, що може вплинути на посилення пандемії", – каже Берзіна.

Смог у Києві

Еколог також вказала на марність носіння масок при смогу, а також розкритикувала народні рекомендації в соцмережах – евакуюватися з міста.

"Ніякі маски не в змозі вирішити цю проблему, тільки професійний респіратор. Тому треба сидіти вдома і не відкривати вікна", – пояснює вона.

"Що стосується закликів виїжджати з Києва. Якщо дача в радіусі 100 км, то це ще більш небезпечно. Повітря не має бар'єрів. Маси забруднені змішуються і переміщаються в просторі. Ми не знаємо куди завтра подме вітер. А на дачах люди не можуть сидіти під замком, тобто вони будуть піддавати себе ще більшій загрозі. Знаходження на природі при такому рівні забруднення повітря не дуже добре для здоров'я. Бажано проводити вологе прибирання і зволожувати повітря. Якщо немає зволожувача, то поставте на плиту відро, нехай кипить і випаровується. Волога зв'язку ає дрібнодисперсні частинки і вони опускаються вниз", – додала Березіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня Київ став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Жителів столиці закликали закрити вікна і не виходити на вулицю.