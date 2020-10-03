Еколог передбачив перетворення Криму на пустелю й назвав терміни

У анексованому Росією Криму скорочується водність, що загрожує перетворенням півострова на пустелю.

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив професор кафедри екології Києво-Могилянської академії, експерт Кримськотатарського ресурсного центру Євген Хлобистов. Він вважає, що виною тому не тільки зміна клімату, але й хижацький видобуток води окупантами.

За словами еколога, ситуація стане зовсім сумною, якщо найближчими роками півострів не отримає велику кількість опадів.

"Можна сподіватися, що на Ай-Петрі випаде сніг, і проблема кримських водосховищ буде частково вирішена. Але загальний тренд такий, що сухості буде більше й більше", – зазначив Хлобистов.

Експерт підкреслив, що Північно-Кримський канал, який припинив роботу на материковій Україні в 2014 році, постачав воду для сільськогосподарських і промислових цілей.

"Для наповнення водосховищ канал був допоміжним або резервним джерелом. Його завданням не було забезпечення водою міст і селищ", – пояснив вчений.

Також Хлобистов розповів, що останні кілька років через глобальні зміни клімату стали максимально посушливими в Криму, а природне наповнення річок за рахунок опадів і танення снігів зменшилося.

Крім того, він заявив про варварське використанні мінеральної води.

"Кримська "влада" бурить понад сто свердловин щорічно, щоб вирішити локальні проблеми. В результаті по трубах йде артезіанська вода, якій мільйони років. Якщо пам'ятаєте, десять років тому була мінеральна вода "Кримська", її розливали під Євпаторією. Ми її купували, щоб пити, а зараз вона зливається в унітаз. Унікальний ресурс витрачають найбільш варварським способом. Це як поливати грядки шампанським", – обурився Хлобистов.

Еколог додав, що такий хижацький видобуток води у величезних обсягах призводить до утворення підземних пустот. В результаті цього відбувається просадка гірських порід, штучні малі землетруси, а вода йде все глибше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому РФ Севастополі ночами почали вимикати водопостачання через зменшення запасів води в Чорноріченському водосховищі.