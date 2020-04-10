Еколог назвала найгірші сценарії пожежі в Чорнобилі. Відео
Пожежа в Чорнобильській зоні небезпечна тим, що гаряче повітря перенесе радіоактивні частинки, які осіли в 1986 році, на інші території.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила керівниця відділу екологізації промисловості громадської організації "Екодія" Олена Міскун. Вона зазначила, що комусь може не пощастити і ці частинки потраплять в легені (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).
"Коли 1986 році випали опади на території Чорнобильської зони, і осіла радіоактивний пил, вона весь цей час перебувала в траві і землі. 30 років – це не великий термін. Всі радіонукліди і частки, які були в траві і грунті, вони все ще є активними. В процесі горіння гаряче повітря піднімає їх і переносить на інші території", – зазначила вона.
Міскун підкреслила, що така частинка може потрапити комусь на город, а потім разом з вирощеними культурами – в організм людини.
При цьому еколог уточнила, що іншим може не пощастити ще більше, якщо людина вдихне таку частинку – тоді вона потрапить прямо в легені.
Експерт не рекомендує відкривати вікна, поки не вщухне пожежа і не осяде радіоактивний пил.
"Поки не осяде дим і не розвіється забруднення, я б не рекомендувала відкривати вікна, але на жаль, з цим нічого не поробиш. Залишається тільки чекати, що вам пощастить і все осяде на землю", – підкреслила Міскун.
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