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11 квітня • оновлено в 07:39
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Еколог назвала найгірші сценарії пожежі в Чорнобилі. Відео

9.4т
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Пожежа в Чорнобильській зоні небезпечна тим, що гаряче повітря перенесе радіоактивні частинки, які осіли в 1986 році, на інші території.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила керівниця відділу екологізації промисловості громадської організації "Екодія" Олена Міскун. Вона зазначила, що комусь може не пощастити і ці частинки потраплять в легені (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Комусь може не пощастити": еколог назвала найгірші сценарії пожежі в Чорнобилі

Вячеслав Шрамович / Facebook

"Коли 1986 році випали опади на території Чорнобильської зони, і осіла радіоактивний пил, вона весь цей час перебувала в траві і землі. 30 років – це не великий термін. Всі радіонукліди і частки, які були в траві і грунті, вони все ще є активними. В процесі горіння гаряче повітря піднімає їх і переносить на інші території", – зазначила вона.

Міскун підкреслила, що така частинка може потрапити комусь на город, а потім разом з вирощеними культурами – в організм людини.

При цьому еколог уточнила, що іншим може не пощастити ще більше, якщо людина вдихне таку частинку – тоді вона потрапить прямо в легені.

Експерт не рекомендує відкривати вікна, поки не вщухне пожежа і не осяде радіоактивний пил.

"Поки не осяде дим і не розвіється забруднення, я б не рекомендувала відкривати вікна, але на жаль, з цим нічого не поробиш. Залишається тільки чекати, що вам пощастить і все осяде на землю", – підкреслила Міскун.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Пожежа в зоні ЧАЕС
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
Чорнобильська АЕС
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Может Стёпку кошкодава позвать? Он порядок навэдэ?
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