Еколихо на Дніпрі: Томенко показав моторошні фото і назвав винних

Весь правий берег Дніпра поблизу Канева у Черкаській області вже другу добу встелений мертвою рибою.
На цю ситуацію і відсутність реакції місцевих і київських чиновників вказав громадський діяч, голова комітету екологічної політики 2014-2016 років Микола Томенко. Фото екокатастрофи він опублікував у Facebook.
Facebook Миколи Томенка
Томенко вказав на кілька причин байдужості посадовців. По-перше, "черкаські чиновники останні роки живуть і горя не знають на хабарях "курячої мафії", яка в принципі нехтує екологічними приписами".
По-друге, міністр екології нині зайнятий – веде свою передвиборчу кампанію у Львівській області.
Facebook Миколи Томенка
Третя причина, за словами Томенка, полягає у нових стихійних сміттєзвалищах. Вони "ростуть як гриби, бо парламентські лобісти пакувального бізнесу не хочуть вводити екоподаток, місцева влада лише відмиває гроші на екології, а "добрий і вихований" український народ знущається з Дніпра як може!"
Facebook Миколи Томенка
"Про злочинний проект радянської влади щодо створення на базі Дніпра так званих штучних морів – Кременчуцького, Канівського, Київського... морів мовчу", – додав Томенко.
Facebook Миколи Томенка
Facebook Миколи Томенка
Як повідомляв OBOZREVATEL, в річках Черкащини та на узбережжі Одеської області позеленіла вода. Це сталося через розмноження небезпечних ціанобактерій, що трапилося в результаті спеки і людської недбалості.
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