Головна Новини
9 січня • оновлено в 13:19
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Екіпаж змусили відійти: у Азовському морі помітили корабель РФ. Фото

1.2т
Читати матеріал російською

На Азовському узбережжі виявили корабель російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), який здійснював розвідку. Він перебував за 10 морських миль від берега.

Про це повідомили на офіційній сторінці Міністерства оборони України у Twitter, додавши відповідні фото. Корабель помітили під час планової роботи з висвітлення підводної та надводної обстановки вертольотом Морської авіаційної бригади (щоб подивитися фото, доскрольте докінця).

Морські авіатори примусили екіпаж російського корабля відійти від українського берега на відповідну відстань.

У Азовському морі помітили корабель російської ФСБ

У Азовському морі помітили корабель російської ФСБ

Новини
Операція ФСБ: в скандалі з російською блогеркою в Києві вказали на "російський слід"

Як додали у штабі Операції об’єднаних сил, цей захід проходив у тісній взаємодії підрозділів Військово-Морських Сил з артилерійськими і піхотними підрозділами, які тримають оборону на узбережжі.

"В Азовському морі, на відстані 10 морських миль, від українського узбережжя виявили корабель берегової охорони ФСБ, що здійснював розвідувальні дії. Морські авіатори примусили екіпаж російського корабля відійти від українського берега на відповідну відстань", – сказано у повідомленні відомства.

В Азовському морі помітили корабель російської ФСБ

В Азовському морі помітили корабель російської ФСБ

Twitter \ Міністерство оборони України

В Азовському морі помітили корабель російської ФСБ

В Азовському морі помітили корабель російської ФСБ

Twitter \ Міністерство оборони України

В Азовському морі помітили корабель російської ФСБ

В Азовському морі помітили корабель російської ФСБ

Twitter \ Міністерство оборони України

Як писав OBOZREVATEL, Одеський та Маріупольський загони морської охорони ДПСУ отримали нові малі катери українського виробництва.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Азовське море ФСБ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
6
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Перемога, рагули!))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги