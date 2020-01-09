Екіпаж змусили відійти: у Азовському морі помітили корабель РФ. Фото

На Азовському узбережжі виявили корабель російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), який здійснював розвідку. Він перебував за 10 морських миль від берега.

Про це повідомили на офіційній сторінці Міністерства оборони України у Twitter, додавши відповідні фото. Корабель помітили під час планової роботи з висвітлення підводної та надводної обстановки вертольотом Морської авіаційної бригади (щоб подивитися фото, доскрольте докінця).

Морські авіатори примусили екіпаж російського корабля відійти від українського берега на відповідну відстань.

У Азовському морі помітили корабель російської ФСБ

Як додали у штабі Операції об’єднаних сил, цей захід проходив у тісній взаємодії підрозділів Військово-Морських Сил з артилерійськими і піхотними підрозділами, які тримають оборону на узбережжі.

"В Азовському морі, на відстані 10 морських миль, від українського узбережжя виявили корабель берегової охорони ФСБ, що здійснював розвідувальні дії. Морські авіатори примусили екіпаж російського корабля відійти від українського берега на відповідну відстань", – сказано у повідомленні відомства.

В Азовському морі помітили корабель російської ФСБ Twitter \ Міністерство оборони України

В Азовському морі помітили корабель російської ФСБ Twitter \ Міністерство оборони України

В Азовському морі помітили корабель російської ФСБ Twitter \ Міністерство оборони України

В Азовському морі, на відстані 10 морських миль, від українського узбережжя виявили корабель берегової охорони ФСБ, що здійснював розвідувальні дії. Морські авіатори примусили екіпаж російського корабля відійти від українського берега на відповідну відстань. pic.twitter.com/cGI26DLXS2 — Defence of Ukraine (@DefenceU) 9 января 2020 г.

Як писав OBOZREVATEL, Одеський та Маріупольський загони морської охорони ДПСУ отримали нові малі катери українського виробництва.

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