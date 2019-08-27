Утром собиралась написать итоговый пост о прошедшем Дне независимости. О том, что очень люблю этот день. О том, что очень много лет подряд, каждый год, когда мне удавалось быть в этот день в Киеве, я шла на главную площадь страны и праздновала этот праздник вместе с другими украинцами, вместе с теми, для кого этот день тоже не пустой звук. Это стало целой традицией. В 2009 году, например, мой друг-СБУшник отдал мне свои пригласительные в зону А, в построение генералов, сразу за президентом.

И вот мы с подружкой пошли) И стояли прямо за Ющенко) Было необычно, но очень круто и волнительно. ФБ иногда напоминает тот пост. А потом был Майдан. И мы переехали в Украину. И я, живя в Киеве, каждый год с 2014 ходила на парад. Отказывалась от разных приглашений, даже от авиашоу в Днепре от любимой команды Резниченко и Днепр ОДА. Так и говорила: День независимости — это традиция. Я всегда в Киеве в этот день.

Потому что сначала надеть вышиванку и на парад с друзьями и семьёй. Дождаться Ходу Нескорених, отдать честь и этим ребятам. Потом как правило радио Армия ФМ и поздравления для военных в прямом эфире. А потом гулять по летнему городу, смотреть на необыкновенно красивых людей в праздничных одеждах, поздравляться, обниматься, плакать и целоваться одновременно. И так у меня было каждый год. Соцсети помнят. Каждый год — до этого.

В этом я физически не смогла присутствовать. Но если смогла бы — то однозначно не изменила бы своему плану. Вышиванка, Майдан, ветераны, а потом гулять и радоваться. Смотрела я оба мероприятия — и официальное, и, скажем так, народное. Как и каждый год. Но в этот раз — не лично, а через СМИ. И мне понравилось все! Все понравилось, правда. Так здорово, что официальную часть начали с Майдана, с памяти Небесной сотни. И хорошая речь, где было много о героях и военных.

И классно, что закончили награждением наших героев и их родственников, в случае, если героев награждали посмертно. Многие замирские товарищи очень критиковали за это Зеленского. Мол, риторика войны! Снова! А мне всё зашло. В том числе и гимн. Да, новое прочтение, это всегда спорно. Но я увидела это свежим, креативным решением, чем-то современным и внеформатным. Где-то в плоскости проекта "Квантовый прыжок Шевченко", который тоже сильно поддался критике, но как по мне — стал целым культурным событием нашей страны.

А потом был необыкновенно классный марш, второе мероприятие, народное. Где было нереальное количество достойных людей с очень разными политическими взглядами, но единой целью и желанием — видеть Украину счастливой, свободной и единой. На нем присутствовали мои друзья. Тоже разные. И с очень непохожими друг на друга взглядами. Многие из них в соцсетях жарко спорят, но там, на марше, никто ни с кем ничего не выяснял. Все шли плеч-о-плеч и вели себя достойно. На это было очень радостно смотреть.

И как же больно было потом читать все эти посты, полные ненависти, агрессии и оскорблений к тем, кто посмел посетить то или иное мероприятие. Как мерзко читать тезисы про "два парада: один для людей, другой для чертей". Безотносительно того, о каком из них речь. Как же неприятны все эти лживые фейки про намеренно выброшенный куплет из гимна от людей, которые на самом деле понятия не имеют, что официальный текст гимна состоит вообще из одного куплета (первого) и припева.

Да много чего я ещё хотела на самом деле написать в том посте. А потом я увидела статью о матерях наших погибших героев. Открыла. И минут 20 рыдала. Вот где настоящая боль. Вот где настоящая правда. В этих глазах. В глазах матерей наших военных. О чем вообще мы можем сраться, глядя в эти глаза? Если на одном мероприятии их награждали, а на другом шли побратимы их убитых детей? О чем? И имеем ли мы на это моральное право?... Просто посмотрите в их глаза. И не дайте им пережить ещё одну смерть.

Не убивайте эту страну. Не повторяйте ошибки столетней давности. Не делитесь изнутри на хороших и плохих. Не стравливайте. Не ненавидьте. У нас есть кому нас ненавидеть извне. Эти кто-то никуда не делись. Они по-прежнему убивают всех нас. Не разделяя нас на порохоботов и зеленофилов. Просто убивают, потому что все мы украинцы. Вот этих ребят, чьи мамы тут на фото, уже с нами нет именно поэтому. Они отдали свою жизнь за единую Украину. Подумайте об этом, глядя в глаза их матерей.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!