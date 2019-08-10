"Ехо Москви" захотіло офіс у Києві: Україна назвала умови

Російське радіо "Ехо Москви" зможе відкрити офіс в Україні тільки після повернення Криму і Донбасу, а також після звільнення всіх українських полонених.

Про це заявила Перший заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк, повідомляє "Детектор медіа".

Так вона прокоментувала візит до Києва головного редактора "Еха Москви" Олексія Венедиктова і його заяви про готовність відкрити філію в Україні.

Нацрада з питань теле- і радіомовлення 24 Канал

"Представництво Венедиктова в Україні? Ну, десь через півстоліття після виведення російської армії з Донбасу, після повернення Криму, після покаяння перед Україною. Ну, як ще в Сирії пробачать і в Солсбері... Коли Сенцова віддадуть і всіх, кого посадили. Тому – це вже, боюся, в іншому його житті", – сказала Герасим'юк.

Ольга Герасим'юк file.liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі допустили, що Венедиктов може виступати як так званий зв'язковий Путіна, саме тому він зачастив до Києва.

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