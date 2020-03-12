Єгипет, Туреччина та інші: названі небезпечні країни, які не слід відвідувати українцям

Громадян України закликали за можливістю утриматися від поїздок до країн, де зафіксовані спалахи коронавірусу.

Особливо це стосується найпопулярніших напрямків серед українців – Єгипту і Таїланду. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу в Києві 12 березня.

"У мене є зараз заклик до всіх громадян України, які все ще планують або вже запланували, але ще не поїхали в туристичну подорож. МЗС просить вас утриматися від туристичних подорожей до країн, уражених коронавірусом", – сказав міністр.

Водночас він уточнив, що МЗС закликає українців максимально обережно ставитися до поїздок в Італію, Єгипет, Туреччину, Таїланд, Об’єднані Арабські Емірати, Іспанію, Францію, Грецію, Китай, Південну Корею, Японію.

"Шановні українці, ми зробимо все для того, щоб захистити вас і допомогти вам, але, будь ласка, утримайтеся від рішень, які вас самих ставлять під загрозу", – підсумував Кулеба.

Зі свого боку заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні можуть "закрити" міста у разі поширення коронавірусу на її території. Крім цього, можливі додаткові обмежувальні заходи.

"Але тільки в тому разі, якщо фіксуватимуться подальші випадки хвороби, особливо якщо будуть зафіксовані випадки поширення на певній адміністративній території, заходи будуть стовідсотково переглянуті, аж до того, що можуть обмежуватися права людей, які сьогодні передбачені в законодавчому полі, зокрема і щодо заборони тимчасового пересування за межі відповідної території", – сказав Ляшко.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв’язку з карантином, який в Україні розпочався з 12 березня задля запобігання поширенню коронавірусу, правозахисники закликають громадян не панікувати й не створювати штучного ажіотажу навколо цієї ситуації.

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