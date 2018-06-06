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"Єфремов вирішив, що Україна повія?!" Муждабаев жорстко відповів акторові

2.2тЧитати новину російською

Запропонувавши віддати Україні Кримський міст в якості знаку примирення, російський актор Михайло Єфремов або пожартував, або продемонстрував дурість.

Таку заяву в інтерв'юOBOZREVATELзробив журналіст Айдер Муждабаєв.

Коментуючи пропозицію актора, він зауважив: "Михайло Єфремов - хороший актор, але або це був жарт, або це просто дурість".

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"Він що, думає, що Україна - це така повія, яка просто візьме гроші і все? Ні, дорогі друзі, так не вийде. Крадене треба повертати в повному обсязі, і міст в тому числі", - підкреслив Муждабаєв.

І додав: "Варіанти запропонувати Україні в обмін території гроші або щось іще - це вони нехай обговорюють в своєму борделі".

Повну версію інтерв'ю з Айдером Муждабаєвим читайте у четвер, 7 червня.

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Як писавOBOZREVATEL, російський актор Михайло Єфремов в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю сказав: "Ми знаємо тепер, як з Україною помиритися. Треба їм цей міст віддати, і все. Нехай вони гроші беруть за проїзд і щасливі будуть. І, може, Крим пробачать".

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктанексія Криму
Особи
Айдер МуждабаевМихайло Єфремов
Місце
Україна
Об'єкт
Кримський міст
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